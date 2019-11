Jugadora de Chivas sufrió el rechazo de su familia por declararse homosexual

La jugadora de Chivas, Janelly Farías habló de terrible momento que vivió cuando se declaró homosexual y sufrió el rechazo de su familia.

La defensa de Chivas Femenil habló en una entrevista para TUDN que sufrió el rechazo de sus padres a causa de su amor por el futbol y sus preferencias sexuales:

“Mi amor al futbol nació a los cuatro años (…) pero al principio era ‘no puedes jugar porque eres niña’ y yo lloraba porque quería jugar futbol. No sólo era de mi papá, sino de mi mamá también, ‘eres niña, las niñas no juegan futbol y no usan short’”, narró la jugadora.

Farías contó que no tuvo más opción que enfrentar a sus papás hasta convencerlos de que la aceptaran por encima de sus preferencias sexuales y su pasión por el futbol-

Después de eso logró su apoyo y ahora la defensora ha brillado con las Chivas y la Selección Mexicana, además de asegurar que “el amor siempre gana”.

“Le dije a mi mamá, entre lágrimas y dolor, necesito que me ames, sigo siendo la misma, soy tu hija, soy mujer y lloró y me dijo ‘tienes razón, perdóname’, pero con mi papá fue más difícil porque me dijo cosas que me rompieron el corazón, pero me pidió perdón”.