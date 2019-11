Llama “monstruo” a su suegra por quererle perforar las orejas a su hija

Muchos consideran que la mujer ha reaccionado de forma exagerada, mientras que otras se sienten identificada con ella

La relación entre nuera y suegra difícilmente podrá ser miel sobre hojuelas, ya que entre ambas mujeres siempre existirán grandes diferencias, algunas irreconciliables, lo cual provoca tensión y caos en las familias.

Ejemplo de ello es lo que una mujer contó en la sección de Reddit titulada “Just No Mother-in-Mother-Law”, en donde catalogó a su suegra como un verdadero “monstruo”, al querer hacerle algo a su hija sin su autorización, hecho por el cual ha sido duramente criticadas.

Resulta ser que esta mujer relató que su suegra vive a 8 horas de distancia de su familia, por lo que suelen verla únicamente una vez al año y solo hablan por teléfono una vez al mes, por lo que la relación con sus nietas es prácticamente nula.

La mujer del relato recientemente dio a luz a su tercera hija, por lo que recibió la visita sorpresa de su suegra, cosa que le molestó, ya que sus hijas mayores prácticamente no la reconocieron y no quieren tener mucho contacto con ella.

Pero lo desató la furia de esta madre es que desde hace tiempo, la suegra le insiste en que le perfore las orejas a sus hijas para que puedan usar aretes, cosa que ella se niega a hacer pues espera a que sus niñas crezcan y que sean ellas quienes pidan hacerlo.

Así que en la visita, tanto su suegra como una de sus cuñadas se ofrecieron a llevar de paseo a sus hijas mayores para que tanto ella como su esposo pudieran descansar y pasar tiempo con la bebé. Al terminar el día, la cuñada le confesó que a mitad del camino se detuvieron en una joyería porque su madre quería perforarle las orejas a una de sus nietas pero ella lo impidió y además, en el local se negaron a hacerlo por no llevar el permiso de la madre.

“Habría hecho la perforación si su hija no hubiera estado allí. ¡En realidad mi suegra tuvo el descaro de enojarse con el personal de la tienda! Es un monstruo. Probablemente la atropellaría con un auto antes de que ella me lastimara a mí o a nuestras tres queridas hijas. En este punto, estoy lista para cortarla por completo”, fue lo que escribió la fúrica nuera, lo cual ha sido catalogado por muchos usuarios de la plataforma como una reacción sumamente exagerada pues consideran que la abuela no quiso hacerle daño a su nieta.