Hay más latinos asistiendo a la universidad, pero todavía existen brechas de desigualdad en CA

En el Valle Central de California el reto es tener profesionales que enseñen matemáticas y ciencias

Más latinos se están graduando de la escuela preparatoria y están más preparados para ir a la universidad, pero al mismo tiempo, las preparatorias de California gradúan a estos alumnos en un porcentaje más bajo que otras razas y no brindan acceso equitativo a un plan de estudios de preparación universitaria para ellos en comparación con otros grupos.

Dichas conclusiones son parte de una serie de reportes sobre el estado de la educación superior en California, conducidos por la Campaña de Oportunidad Universitaria que brinda datos relevantes en torno al acceso y finalización de la educación universitaria en el estado y lo que significa para la economía.

“La realidad es que estamos dejando atrás a los afroamericanos y latinos en términos de acceso a la universidad”, dijo Michele Siqueiros, presidente de Campaign for College Opportunity. “Todo depende de cuántos han tenido la oportunidad de obtener los cursos A-G que se requieren para poder aplicar a los sistemas UC y CSU. Si no los tienes no puede acudir a la universidad y eso es problemático”.

Los requisitos A-G son una secuencia de 15 cursos que se requieren para el ingreso a universidades de los sistemas de la Universidad Estatal de California (CSU).

En Los Ángeles, a partir de la generación 2016, el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) incorporó los cursos A-G como requisitos de graduación para garantizar que todos los graduados estén preparados para la universidad.

Y, a partir de la generación de 2017, todos los alumnos tienen que terminar y aprobar por lo menos con ‘C’ dichos requisitos para poder llegar al sistema estatal CSU.

En California, de los 38.6 millones de residentes, casi el 40% o 15 millones son latinos, y para el año 2060 ascenderán al 45%.

De hecho, en el presente la mayoría de los estudiantes de California son de este grupo. Actualmente, entre los grados K-12 la mayoría de los estudiantes son latinos y cuatro de cada diez son universitarios.

“La buena noticia es que hay más latinos asistiendo y graduándose de la universidad, pero desafortunadamente solo el 18% de los adultos tiene un grado universitario, el más bajo que cualquier otro grupo étnico o racial”, dijo Siqueiros. “Y en lugar de reducir las brechas en el nivel educativo entre los estudiantes latinos y blancos en la última década, estas brechas están creciendo”.

El reto en el Valle Central

La experta en educación indicó que en el Valle Central de California la situación es más difícil para los estudiantes en edad universitaria porque en muchos distritos escolares hay falta de maestros capacitados para ofrecerles cursos en matemáticas y ciencias.

“Los obstáculos que enfrentan los estudiantes en el Valle Central e Inland Empire son más grandes y eso tiene un efecto negativo”, dijo Siqueiros. “Si se supone que California es una potencial mundial económica, las próximas generaciones no están preparadas para enfrentar los retos tecnológicos que se presentaran, sobre todo en una economía más y más global que necesita de trabajadores capacitados, y eso no solo compete a los latinos, sino a toda la población de nuestro estado”.

Así como más latinos se están preparando para la universidad, también más de ellos se están matriculando.

En 2000-2001, poco más de 700,000 latinos se matricularon en la universidad en California, lo que representa alrededor del 22 por ciento de estudiantes universitarios, indica el Centro Nacional de Estadísticas de Educación, Sistema Integrado de Datos de Educación Postsecundaria (IPEDS)

Posteriormente, en 2016-17, más de 1.3 millones de latinos se matricularon en la universidad en California. Esta cifra representó alrededor del 40 % de todos los universitarios del estado.

“Ya mero termino mi educación en el Madera Community College Center”, dijo Richard Santiago, un estudiante y campesino de 21 años. “El próximo año me voy a transferir a Fresno State University”.

Richard, hijo de padres inmigrantes originarios de Ejutla de Crespo, en Oaxaca, México, reveló que quiere estudiar administración de negocios agrícolas.

“Soy el primero de la familia que irá a la universidad”, dijo Richard. “Es difícil estudiar porque tengo dos trabajos en un rancho de Tulare donde acabamos de terminar la cosecha de la uva; mientras que en mi escuela soy embajador del colegio, y allí salgo a promocionar el colegio en escuelas intermedias y secundarias”.

Urge eliminar barreras

El informe de la Campaña de Oportunidad Universitaria recomienda que tanto el gobernador como los líderes estatales elegidos deben continuar implementando políticas y prácticas que aprovechen las fortalezas de los latinos, eliminen barreras innecesarias y brinden oportunidades equitativas para que tengan éxito.

Además, señala que, para que California mantenga su posición como la quinta economía más grande del mundo, se necesita producir 1.65 millones más de títulos universitarios, y alumnos que están en camino de l profesionalización para el año 2030; además, el estado California no alcanzará esta meta sin el éxito educativo de los estudiantes latinos.

En el “Estado Dorado”, hay más estudiantes latinos que de cualquier otro grupo étnico. La mitad de los 6.2 millones de estudiantes de los grados K-12 son latinos y, de ellos, el 93% nacieron en Estados Unidos.

En los colegios públicos 1.2 millones de estudiantes (43% o 516,000) son latinos; y en las universidades estatales, un cuarto de universitarios son del mismo grupo (más de 680,000), según información del Centro Nacional de Estadísticas de Educación, Sistema Integrado de Datos de Educación Postsecundaria (IPEDS).

El reporte señala también que los estudiantes latinos dependen en gran medida de los colegios y universidades públicas del estado.

De hecho, en 2016-2017 aproximadamente el 90% (1.2 millones) de estudiantes latinos en California asistieron a una universidad pública, y casi siete de cada 10 latinos asiste a un Colegio Comunitario de California, el 13% asiste a una universidad del sistema CSU y el 4 % está inscrito en un campus del sistema UC.

“Mi meta es ser enfermera profesional”, dijo Karla Martínez, de 25 años y estudiante de segundo año en el Colegio del Este de Los Ángeles, mientras que su amiga Yvette Luna, de 22 años expresó que ella está siguiendo una carrera en kinesiología.

“Yo quiero ser psicóloga”, añadió con entusiasmo, Jeanette Nájera.