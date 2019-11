¡Ya ni la amuela! Presidente del equipo de Balotelli le hace un comentario racista

Mario Balotelli "es negro" y que "está trabajando para aclararse" dijo el presidente del Brescia

El jugador italiano Mario Balotelli sufrió nuevamente comentarios racistas, pero la peor parte es que fueron por parte del presidente del club donde milita, el incidente discriminatorio más reciente en una temporada de la Serie A italiana enturbiada por coros despectivos y otras conductas ofensivas.

Massimo Cellino, presidente del Brescia, aseguró este lunes que su jugador Mario Balotelli “es negro” y que “está trabajando para aclararse”, una frase que generó grandes polémicas y que el club norteño calificó de un “chiste” que ha sido “malentendido por la crítica”.

Massimo Cellino, presidente del Brescia, sobre Mario Balotelli 🇮🇹: "¿Qué que le pasa? Que es negro, qué quieres que te diga… Está trabajando para aclararse, pero lo tiene muy difícil". INCREÍBLE, VERGONZOSO. 😡 pic.twitter.com/8CS1Qqe8IP — 100% FICHAJES DE FÚTBOL (@FichajeGoleador) November 25, 2019

Poco después de que el presidente del Brescia pronunciara estas palabras, el club norteño publicó un comunicado en el que defiende que Cellino quería realmente defender a Balotelli de la presión del entorno.

“Por lo referido a las declaraciones concedidas esta tarde por el presidente Massimo Cellino sobre nuestro jugador Mario Balotelli, Brescia Calcio puntualiza que se trata claramente de un chiste, de una paradoja evidentemente malentendida y de un intento de quitar clamor de una exposición mediática excesiva”, se lee en el comunicado oficial del Brescia.

“La voluntad era proteger al jugador”, agrega el club norteño, que fichó a Balotelli el último verano tras expirar su contrato con el Marsella.

Cellino fue acusado de racismo por sus afirmaciones en una temporada en la que Balotelli ya había recibido cánticos discriminatorios a principios de noviembre en la visita del Brescia al estadio Bentegodi del Hellas Verona

Al momento de salir de la reunión de la liga, Cellino añadió, “¿Quién me está llamando racista?… No tengo que ofrecer disculpas por algo en lo que no creo”.