“Mis bebés”: Anahí presume su pancita de embarazo

En la tierna fotografía se puede ver al primer hijo de la actriz, mientras ella le muestra su ombligo adornado con un corazón azul

El pasado 28 de octubre Anahí reveló su segundo embarazo y pocos días después confirmó la noticia de que será un niño y llevará por nombre Emiliano.

Una vez más, la cantante estremeció las redes sociales al mostrar su pancita de pocas semanas de embarazo junto a su primer hijo.

En la tierna fotografía se puede ver a Manuel de espaldas con los bracitos estirados, mientras ella le muestra su ombligo adornado con un corazón azul.

“Mis bebés” fue la frase con la que describió la imagen que ya supera los 600 mil “me gusta” y casi 6 mil comentarios de buenos deseos y felicitaciones.

“Te amamos! ❤️“, “Mueroooo de amor!!!! 💙”, “Los bebés mas hermosos del mundoooo 😍😍😍😍😍”, “Belleza!!“, “Ay que ternura madre mía!“, fueron algunos comentarios de sus fans.

La actriz ha mostrado en varias imágenes lo feliz e ilusionada que se encuentra con la llegada de su segundo bebé, por lo que no ha dudado en compartir los detalles de la dulce espera.

La cantante está a punto de lanzar el sitio Anbyanahi.com, en donde compartirá consejos sobre yoga, nutrición y vida saludable, todo esto junto a su inseparable hermana Marichelo.

“No puedo estar más feliz ! Un nuevo proyecto que nace completamente desde el corazón con la ilusión de volver a estar cerca. Espero que me acompañes !! An. ❤️”, escribió sobre una imagen en la que se puede ver a la ex RBD.