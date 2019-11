Aves de rapiña, futbol y lucha monstruosa: Lo que viene en la bahía

Domingo 8 de diciembre

Copa Femenil de la NCAA en Avaya

Más de 300 equipos de colegialas a nivel nacional se dieron hasta con la cubeta para llegar a los últimos cuatro que disputarán las semifinales y la gran final aquí en San José. Al cierre de esta edición todavía no tenemos a las invitadas, pero sí tenemos el grupo de los cuáles saldrán los finalistas: UCLA, Florida State, Southern California, North Carolina, BYU, Stanford, Washington St. y North Carolina. Ahí en la lucha está Stanford, aunque antes de llegar a las finales debe derrotar a Brigham Young University este 29 de noviembre. Dedos cruzados para tener a las jóvenes de Palo Alto en la gran final en casa. Las semifinales se jugarán el viernes 6 de diciembre y la gran final será el domingo 8 de diciembre en Avaya Stadium. Boletos en taquillas y en sjearthquakes.com.

Domingo 15 de diciembre

Vuelan los Falcons a San Francisco

Este año ha sido decepcionante para la afición de Atlanta. A pesar de tener un excelente mariscal de campo como lo es Matt Ryan, han sido verdaderamente aporreados por equipos segundones como los Titanes de Tennessee o los Arizona Cardinals, y ni qué decir de cuando enfrentaron a los Bucaneros de Tampa Bay y fueron vapuleados 53-32. Sorprendentemente, le marcaron el alto a los Santos de Nueva Orleans, quienes estaban en gran racha ganadora. Igualmente derrotaron a las Panthers de Carolina. La cosa es que no sabemos cuál de los dos Falcons vendrá a enfrentar a los 49ers, si el equipo “maleta” que ha perdido miserablemente o el arrollador equipo de rojo y negro al que estamos acostumbrados. Los 49ers están que no creen en nadie, dejando ya bien claro que son un equipo poderoso que puede derrotar a cualquiera (y si no que le pregunten a los Packers). Atlanta Falcons vs San Francisco 49ers, domingo 15 de diciembre a la 1:25 pm, Levi’s Stadium. Boletos en taquilla. Recuerda que también puedes comprar boletos en su sitio de internet al igual que podrás escuchar el juego en narrado en español en 49ers.com. La liga a la narración en español aparece en cuanto inicia el partido.

NXT de WWE en San José

Ya les habíamos comentado algo sobre la llegada de los próximos talentos de la WWE a San José. La NXT sirve como liga de desarrollo para las futuras estrellas del pancracio norteamericano. En esta ocasión vendrán nada más y nada menos que el “demonio” Finn Bálor, Roderick Strong, Tomasso Ciampa, Rhea Ripley, Bobby Fish, Shayla Baszler entre otros, a demostrar el músculo de los jóvenes hambrientos de fama de la WWE. Bueno, Bálor la verdad ya está bien establecido en el gusto del público, son los otros los que están buscando el pan. Domingo 15 de diciembre a las 5 pm, en el Provident Credit Union Event Center, dentro de la San José State University. Boletos en las taquillas del Center o en wwe.com/wwe-nxt-san-jose-1.