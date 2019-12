Se hizo un bypass gástrico y por ello, estuvo 5 años sin poder caminar

View this post on Instagram

Em um tempo atrás, eles tentaram me fazer acreditar que eu não voltaria a andar e com toda a piora que eu tinha no hospital a certeza era que: nem viva eu sairia de lá. Sei que aqui tem muita gente que torce por mim de verdade e tem aqueles que estão aqui p/ ver as coisas ruins. Mas, hoje eu dei uns passos com uma muleta só. NÃO, eu não estou firme p/ andar somente de muleta (ainda), estou fazendo fisioterapia p/ chegar lá. Enquanto isso, vou treinando em casa que é o lugar que eu me sinto à vontade p/ tentar andar, cair, levantar e continuar… a vida é isso 🤷🏻‍♀️ E assim a gente continua… devagar e sempre ❣️ OBS: gigante lá atrás: tu anda ou não anda ??😂😂