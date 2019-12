Tarjeta Roja: Tigres, la grandeza se gana en la cancha, no en la tribuna

El partido ante Veracruz y, como siempre, el resultadismo del 'Tuca', le costaron caro al equipo regio

Aquel día todos pensamos lo mismo: “esto es lo más bajo que se puede llegar en el fútbol mexicano”. Ningún seguidor del futbol se quedó indiferente ante los goles que Gignac y Edu Vargas le clavaron al Veracruz en medio de su protesta sin jugar… tres puntos, que de no haber ganado, los hubiera colocado en otra posición en la tabla y la historia hubiera sido diferente… tres puntos karmáticos que les costó enfrentar al América a las primeras de cambio.

Los del Veracruz viendo el partido de América – Tigres: pic.twitter.com/CDlZJ3mdyS — Yamil- Legendary af (@emiliolepine) December 2, 2019

Pero no, una vez más, al estilo del ‘Tuca’, los felinos salieron a conservar el resultado, algo que han hecho durante 10 años y sí, les ha alcanzado con ello para ganar más de un campeonato, esta vez no fue así porque se toparon con un verdadero equipo grande, uno que no dé por hecho nada y que en cualquier cancha sale a buscar el partido, sobre todo en liguilla.

Tigres busca ser relevante a como dé lugar, inclusive ha adoptado la personalidad ‘odiosa’ del América para ver si con eso alguien fuera de Monterrey los voltea a ver, pero nunca va a ser así mientras la forma de resolver los partidos sea al estilo de Ferretti.

Un título para esta imagen… pic.twitter.com/1S1ksnQ4Bs — San Cadilla (@SanCadilla) December 2, 2019

No olvidemos tampoco, cómo desprecia los torneos internacionales y como desprecia a los jugadores jóvenes.

No olvidemos la timorata forma en que Tigres ganó la liguilla pasada derrotando al León en una de las peores finales de todos los tiempos, el equipo del ‘Tuca’ hizo solo lo necesario para ganar y le alcanzó. Hoy no.

Después que Tigres no respetó la protesta de los jugadores de Veracruz que estaban sin cobrar, marcándoles 2 goles, perdieron todo mi respeto. Hoy el destino les pasa factura por esa falta de solidaridad, quedando eliminados a las primeras de cambio y en su propia casa. ¡Karma! pic.twitter.com/bxlw1CbeSD — Samuel Anthony (@samuelpanama) December 2, 2019

A los Tigres le pasó por encima el empuje del América, la historia, la grandeza, la actitud que es como se ganan los campeonatos memorables. Un equipo experto en jugar liguillas y en ganar partidos de alta envergadura… Tigres no es un equipo así.

Hasta el próximo torneo, Tigres… ya nos veremos cuando empiecen a jugar de verdad, por ahí de la fecha 12 del Clausura 2020.

