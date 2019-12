Bloqueo legal al muro fronterizo: Seguidores de Trump no podrán seguir construyendo tramo privado

El nuevo jefe de Seguridad Nacional de Trump visitó las obras dos semanas antes del revés judicial

Un juez de Texas ha parado temporalmente la construcción con fondos privados de un muro en un tramo de la frontera entre Estados Unidos y México. Este fallo judicial supone un duro revés a un grupo de seguidores de Trump que se ha volcado en levantar barreras fronterizas adicionales financiada con dinero de donantes particulares.

We Build the Wall (Construimos el muro), una organización creada por un veterano de la fuerza aérea comenzó una nueva una nueva obra el mes pasado en la frontera con Texas para apuntalar su apoyo a la principal promesa electoral del presidente Donald Trump.

Fue el Centro Nacional de Mariposas, responsables de la conservación de un hábitat de mariposas de 100 acres, quien llevó el caso a los tribunales alegando que la construcción era ilegal.

El juez estatal de distrito del condado de Hidalgo, Keno Vázquez, emitió una orden de restricción temporal de las obras con el argumento de que podrían suponer un “daño inminente e irreparable” para el Centro Nacional de Mariposas.

El centro y We Build the Wall han estado en trifulca desde que el grupo liderado por el veterano Brian Kolfage llegó a la zona. El abogado del centro, Javier Peña, dijo que el centro había emprendido acciones legales debido a la “retórica de odio” de We Build the Wall y a la destrucción que las barreras podrían causar. Kolfage había publicado incluso un video en el que desafiaban al centro de protección de mariposas.

Pero este no es el único tramo que construye la organización del veterano en la frontera. Ya en mayo consiguieron levantar un tramo en Nuevo México con dinero que recaudaron de donaciones privadas. Ahora mismo también están realizando obras similares en terrenos privados en la región del Valle del Río Grande, también en Texas. La construcción en propiedades particulares protege las obras de la intervención del gobierno.

