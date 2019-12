Miss República Dominicana ha tenido que lidiar con duras críticas

Sin miedo y con la frente en alto Miss República Dominicana se enfrenta a quienes no la querían

No todo ha sido color rosa para la candidata de Miss República Dominicana, Clauvid Dály, quien a sus 18 años ha tenido que enfrentar duras críticas en las redes sociales desde que ganó la corona en su tierra natal. Al parecer, otra era la candidata en ese país y el bullying no faltó, dejándole saber que no parecía dominicana y que no representa fisionómicamente a la mujer de ese país, sobre todo por su color de piel. Incluso pusieron en duda su nacionalidad diciendo que es haitiana y hasta llegaron a pedir en la redes sociales que no representara al país en cuestión.

Meses después fue Miss Panamá quién subió una foto en redes sociales comparando su belleza con la de República Dominicana, a quien alteró sus facciones en la foto que posteó. Inmediatamente, la concursante de Panamá publicó un comunicado diciendo que era un malentendido y se disculpó con la participante de Dominicana.

Sin embargo, la seguridad de Clauvid ha dejado sin palabras al jurado y prensa en general. A sus apenas 18 años causó un revuelo a nivel internacional y afirmó que eso le había dado una confianza increíble “allá no se fijan en el color de piel, ni en razas, sino en el potencial que tenga una joven. Me han chocado las críticas pero cuando yo me enfoco en mi trabajo, todo se soluciona”.

Por último, muchos dijeron que ella era hija de Magalí Febles, la organizadora del certamen de Miss República Dominicana, por el parecido que le adjudican y dicen que por eso ganó en su país. En cuanto a esto manifestó: “Muy orgullosa de que digan que yo soy hija de una mujer tan empoderada y trabajadora como Magalí, pero yo tengo una mamá biológica”.

Lo cierto es que esta joven dominicana ha dado mucho de qué hablar, pero lo importante es que ha hecho historia por sentirte muy orgullosa de sus raíces, de su belleza y de cómo el mundo la ve. Le deseamos la mejor de las suertes.

Aquí les dejamos una foto de Miss República Dominicana.