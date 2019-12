“Este es el club más exigente de México, nos exigen el título”, Miguel Herrera habló sobre lo importante que es el América

El Piojo también habló sobre sus jugadores y los rumores de su salida

Después de lograr revertir un 2-0 adverso y calificar a la gran final del futbol mexicano, Miguel Herrera habló con los medios de comunicación sobre la importancia que tiene el América al ser uno de los equipos más exigentes de México.

“No estamos para callar bocas, estamos para hacer nuestro trabajo. Este es el club más exigente de México, desde que arranca el torneo nos exigen el título, estamos en la instancia en que se puede pelear el título ya.”

Herrera también habló sobre los rumores que se esparcieron hace unas semanas sobre su posible salida de la institución: “Si en el América no tienes un año bueno te corren, hace unas semanas ustedes me corrían, todos los medios me corrían. Yo hago mi trabajo, soy pasional, así vivo el futbol, difícilmente dejaré de serlo”.

Miguel también habló sobre la mentalidad de su equipo: “Me pasa por la cabeza la actitud que tienen estos chavos, podemos tener un partido malo, un día malo, pero no les importa y salen a conseguir sus objetivos”.

Video: FOX Sports

El América enfrentará a Monterrey en la gran final del futbol mexicano el próximo 26 y 29 de diciembre. La ida se jugará en la Sultana del Norte y juego de vuelta en el Estadio Azteca. .