Le afectaron los tres meses de fiesta: Andy Ruiz está arrepentido de su mala preparación para enfrentar a Anthony Joshua

Luego de su derrota, el mexicoamericano le pidió perdón a su padre y admitió que cayó en exceso de confianza

Tras perder los cinturones de la AMB, OMB y la FIB contra Anthony Joshua, Andy Ruiz aceptó que tuvo tres meses de fiesta que le impidieron prepararse adecuadamente y está arrepentido de no haber tomado más en serio su combate contra el británico.

“No quiero decir que los tres meses que pasé de fiesta celebrando no me afectaron, porque ciertamente sí me afectaron. Pero qué puedo decir sólo debo aprender de estos errores ahora que soy joven ya que éste es recién el comienzo para mi”, dijo Ruiz, en una conferencia de prensa que ofreció junto a su padre y entrenador.

#AndyRuiz rompe el silencio y confiesa que llevaba 3 meses de fiestahttps://t.co/bCHXDTE7he pic.twitter.com/QMvR4zmZaW — EL INFORMANTE (@ElInformanteMX) December 9, 2019

“Estoy un poco decepcionado, estuve hablando con mi papá y mi equipo sobre que debí haberlos escuchado, debí haberme puesto en forma, traté de hacer el entrenamiento por mi cuenta y lo lamento por ellos. Debí haberlos escuchado más, creo que confié demasiado en mí mismo, pero bueno, yo gané una, él ganó una y si hay una tercera estaré mucho mejor”, dijo el pugilista que perdió el “Choque de las Dunas” por decisión unánime, ya pensando en una posible tercera edición de la pelea.

Honesto @Andy_destroyer1 “Empezamos tarde preparación. No puedo negar que Tres meses de fiesta me afectaron. Aprendo y haré más caso a mi padre y a mi entrenador “ pic.twitter.com/AkEoH3pSPv — FERNANDO SCHWARTZ #másfuerteqnunca (@fersch_4) December 8, 2019

Finalmente, el boxeador mexicoamericano admitió que estaba fuera de forma y que su rival no: “Él hizo lo que tenía que hacer y yo al haber estado fuera de forma no pude boxear de la mejor manera”, sentenció.

Luego de este empate 1-1 en la serie, se vislumbra una tercera pelea que podría llegar en el 2020.