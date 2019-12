Ángela Aguilar llevará su “Cómo La Flor Tour” a California, Arizona y Texas

La gira "Cómo La Flor US Tour " iniciará en el mes de febrero de 2020

La hija de Pepe Aguilar, Ángela Aguilar, anunció las fechas de su gira “Como La Flor US Tour” en 2020, un show que está preparando con las canciones que inmortalizó la Reina del Tex Mex Selena Quintanilla.

Será a partir del mes de febrero cuando la más joven de la dinastía Aguilar se presente en varias ciudades de Estados Unidos, entre las que destacan fechas en California, Arizona y Texas.

El show de Los Ángeles se llevará a cabo el 7 de febrero en el Microsoft Theater.

La expectativa por presenciar este tour es alta y ha crecido luego de que la cantante publicara el video de la canción “Bidi, Bidi, Bom, Bom” de Selena Quintanilla, el cuál ha rebasado los 2 millones de reproducciones.

Las fechas incluyen presentaciones el 1 de febrero, en el Comerica Theater de Phoenix, Arizona; el 7, en el Microsoft Theater, de Los Ángeles; el 8, en San Jose Civic, en San José, California; el 9, en The Gallo Center For The Arts, en Modesto, California; el 13, en Arena Theater, en Houston, Texas; el 14, en el Verizon Theater Grand Prairie, en Dallas, Texas, y el 15, en el Abraham Chavez Theater, en El Paso, Texas.

