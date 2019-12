Inés Gómez Mont pospone su regreso a la televisión

La conductora utilizó sus redes sociales para anunciar que aún no es el momento de trabajar

Inés Gómez Mont anunció el pasado 26 de noviembre que se encontraba preparada para regresar a la conducción, y sería la transmisión del Teletón 2019 el proyecto que marcaría su regreso luego de someterse a una complicada cirugía para retirar un tumor en el cerebro.

Este lunes la conductora volvió a recurrir a sus redes sociales para anunciar que se encuentra en la recta final de su recuperación, pero su cuerpo aún no está en las condiciones para soportar una transmisión tan larga como la del programa que se transmitirá el próximo 14 de diciembre. Así lo explicó por medio de una publicación en Instagram:

“Les comparto que me duele mucho no poder estar en Teletón este año cómo se los había dicho, pero mis doctores consideran que es una transmisión muy larga y ahorita no es el momento.”

También compartió que ha sido un proceso largo, pero ha valido la pena el esfuerzo y por ahora permanecerá a lado de su familia para enfocarse en su recuperación”.

“Me dedicaré a descansar y estar con mi familia para cerrar el año y así poder regresar recargada para recibir el 2020!!!!”.

Finalmente agradeció a todas las personas que han estado a su lado para apoyarla durante su recuperación: “Gracias por todos su cariño y sobre todo por sus porras. Gracias por estar al pendiente de mí, no sé cómo agradecerles tantas muestras de cariño.”