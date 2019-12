Joe Biden: ‘Tú debes votar por Trump’, muestra lo lejos que está el candidato de la comunidad 

La respuesta que dio Joe Biden al activista latino donde le dice que mejor ‘vote por Donald Trump’ porque al parecer él no está dispuesto a hacer nada sobre las deportaciones masivas, es una muestra más de lo lejos que está el candidato demócrata de la comunidad latina.

Carlos Rojas, activista que fue voluntario de él y de Obama en el 2008, estaba traduciendo a una mujer inmigrante que le decía que no tenía confianza en votar por los demócratas por las masivas deportaciones que se han venido haciendo desde la administración Obama, y lejos de dar una explicación prácticamente le dio la espalda y le dijo que mejor vote por el candidato republicano.

Biden explicó que se tenían que seguir deportando a los criminales, pero no se ha manifestado en contra de los casi tres millones de deportados durante la administración Obama, casualmente con la misma política que dice seguirá, deportando primero a los criminales.

Lejos de calificar esta respuesta como inapropiada, especialmente para un candidato que busca el voto de la comunidad de Carolina del Norte, lugar donde sucedió el incidente, demuestra a un candidato que es el reflejo del Partido Demócrata mismo, y que no están dispuesto a hacer nada por las familias ltinas que actualmente están siendo separadas.

Es por eso que algunos críticos subrayan que el partido demócrata prefiere cuatro años de Trump, con los que también terminan beneficiándose, a 4 años de Bernie Sanders, a quien no le tiembla la mano para expresar lo inhumano que son las políticas migratorias actuales y señalar al poder corporativo en conjunto con el sistema político actual, como principales culpables de la desigualdad que actualmente se vive en EEUU.

Tengamos familiares inmigrantes sin documentos o no, creo que la respuesta de Biden no pudo ser más clara y es un indicio de que un voto a su favor, será un voto a más de los mismo que se ha vivido hasta hoy, obviamente no con tanta desfachatez, y vulgaridad, pero el nivel de corrupción que han mostrado ambos partidos difícilmente se modificará.

Por otro lado, la respuesta del candidato a la presidencia fue totalmente una falta de respeto para la comunidad latina. El activista estaba traduciéndole a una madre inmigrante preocupada por las deportaciones, y luego de contestar con un rotundo no, sin poderlo maquillar con un poquito de compasión, responde al activista que mejor vote por Trump y le da la espalda.

Desafortunadamente, ya muchos políticos latinos han respaldado su campaña diciéndole a la gente que Biden es la mejor opción, a pesar de saber sus antecedentes, y conocer a ciencia cierta, que difícilmente la situación mejoraría para la comunidad latina con una administración Biden.

Agustín Durán es editor de Metro en La Opinión