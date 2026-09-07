La red de propaganda prorrusa que explota la violencia sexual y utiliza a mujeres del ejército ucraniano como cebo

Advertencia: esta historia incluye contenido que algunos lectores pueden encontrar perturbador.

Cuando Keti Leshkasheli, una médica de Georgia que sirvió en las fuerzas armadas de Ucrania, regresó del frente hace unos tres años, su teléfono no dejaba de vibrar.

Sus amigos y familiares querían saber si estaba bien. Habían visto publicaciones en Telegram que afirmaban que había sido secuestrada y violada.

“Me enteré de que había aparecido un video en el que se decía que a algunas chicas y a mí nos habían capturado. Había un enlace a un canal de Telegram donde se mostraba cómo nos ‘castigaban'”, le contó a la BBC.

Se reconoció en la imagen. Era su propia foto, tomada años antes con uniforme militar en Avdiivka, una ciudad del este de Ucrania que ahora está bajo ocupación rusa.

Keti Leshkasheli: Leshkasheli sirvió como paramédica militar en la Legión Internacional de Ucrania, fue condecorada con la Orden “Al Valor” por el presidente Zelensky en 2025.

“Escribieron todo tipo de cosas horribles sobre mí”, explicó. “Me da rabia. No puedo hacer nada al respecto”.

La publicación formaba parte de una red más amplia de anuncios engañosos en Telegram. Utilizaban afirmaciones falsas sobre supuestas violaciones a mujeres ucranianas, junto con promesas de poder ver pruebas en video, para atraer a los usuarios a canales prorrusos.

El Servicio Mundial de la BBC encontró imágenes de más de 20 mujeres —muchas de las cuales sirven o sirvieron en el ejército ucraniano— utilizadas como cebo para conseguir clics en esta campaña. Hablamos con siete de estas mujeres.

La fórmula

Desde que Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022, miles de publicaciones en grupos o canales de Telegram han prometido mostrar imágenes de prisioneras de guerra ucranianas siendo violadas y ejecutadas.

Telegram es una aplicación de mensajería donde los usuarios se unen a grandes canales o grupos para compartir y debatir contenido.

Las publicaciones en estos espacios suelen incluir anuncios que enlazan a otros canales, grupos privados o sitios externos.

Getty Images: Los canales de Telegram siempre incluyen anuncios.

Es ideal para captar audiencia, ya que es la plataforma de mensajería más popular en Rusia. Asimismo, en 2025 fue una fuente principal de noticias para los ucranianos, según una encuesta nacional.

Tras analizar las frases recurrentes y los nombres falsos utilizados en estas publicaciones de Telegram, el Servicio Mundial de la BBC encontró más de 6.500 anuncios de agresión sexual.

Estos anuncios fueron publicados por unos 1.700 canales pequeños con temáticas variadas, desde contenido para mayores de 18 años hasta material a favor de la guerra, finanzas y memes.

En conjunto, las publicaciones acumularon más de 65 millones de visualizaciones.

La mayoría seguía una misma fórmula: utilizaban fotos reales de mujeres reales, afirmaban falsamente que habían sido secuestradas y violadas, y añadían un enlace que prometía pruebas en video.

Promesa de imágenes espeluznantes

Se trata de una táctica deliberadamente impactante, diseñada para atraer al público con la promesa de ofrecerles imágenes espeluznantes.

Algunas publicaciones también indicaban que las mujeres habían torturado a soldados rusos o que habían “incitado a quemar vivos a niños rusos”. Estas afirmaciones iban acompañadas de insultos étnicos y sexistas.

Sin embargo, cuando el usuario accedía a las publicaciones, el contenido prometido no existía. En su lugar, los enlaces conducían a canales privados de Telegram repletos de contenido a favor de la guerra.

Estas publicaciones se difunden más allá de Telegram. Videos en TikTok y YouTube, así como publicaciones en la red social rusa VKontakte, prometen el mismo contenido a la vez que promocionan los mismos canales privados de Telegram.

Valentyna Shapovalova, investigadora que estudia la desinformación de género, señala que la campaña “vende la promesa de violencia sexualizada como entretenimiento” para “captar y monetizar” la atención de los usuarios.

Getty Images: Rusia lanzó una oleada de drones y misiles balísticos contra Kyiv el 31 de agosto causando la muerte de al menos 12 personas.

Incluso cuando no son producidas directamente por el estado, añade, las publicaciones siguen sirviendo a los objetivos bélicos del Kremlin, porque humillan a los ucranianos y “normalizan la violencia sexual contra el ‘enemigo'”.

Al detectar patrones y trazar un mapa de las conexiones entre las publicaciones, la BBC descubrió una red de canales que se benefician de esta campaña para atraer seguidores.

Seis canales han superado el umbral del millón de suscriptores.

La BBC analizó tres de los casos más graves. Todos fueron creados en un intervalo de 72 horas entre sí, al comienzo de la invasión rusa a gran escala en febrero de 2022.

Pryamoy Efir Novosti, un canal vinculado a más de 1.000 de las publicaciones analizadas por la BBC, cuenta ahora con casi 4 millones de suscriptores, más que la mayoría de los comentaristas prorrusos más destacados y muchos medios de comunicación estatales.

Se hace pasar por un canal de noticias, pero originalmente se llamaba “MVD 18+”, en referencia a contenido para adultos.

La mayor parte de su historial de mensajes, correspondiente al período de mayor actividad de la campaña para atraer usuarios al canal, se ha perdido.

Ahora se lee como cualquier otro agregador de noticias de Telegram pro-Kremlin. Publica decenas de veces al día, cita a medios estatales rusos y vende publicidad a Alfa-Bank, uno de los bancos privados más grandes de Rusia, sancionado por Reino Unido, la Unión Europea y Estados Unidos.

El banco no respondió a la solicitud de comentarios de la BBC.

Las cuentas falsas no dejan de crecer

Los tres canales se nutren de los medios estatales rusos y reflejan la línea editorial del Kremlin. Describen los avances militares como “liberaciones”, presentan a la UE y a Reino Unido como agresores y celebran las bajas ucranianas. Dos de ellos utilizan habitualmente insultos étnicos contra los ucranianos.

Para determinar cuánto se benefician estos canales del contenido a favor de la guerra, la BBC los contactó haciéndose pasar por un posible anunciante. Pryamoy Efir Novosti nos dijo que cobran un mínimo de 500.000 rublos (unos US$6.500) por anuncio. Los otros dos, que emiten insultos y contenido violento, dijeron que cobran alrededor de 40.000 rublos (US$540) cada uno.

Pryamoy Efir no respondió a ninguna de las preguntas de la BBC. En un mensaje, el canal calificó a la BBC de “provocadora y propagandista” y afirmó que la información “no se corresponde con la realidad”.

De las más de 6.500 publicaciones engañosas que la BBC ha identificado, casi 5.400 ya han sido eliminadas.

Sin embargo, siguen apareciendo otras nuevas. Algunas presentan indicios de automatización: texto idéntico, incluyendo errores tipográficos idénticos, publicado simultáneamente en varias cuentas.

“Denuncié estas cuentas, las bloqueé, pero hay muchísimas”, dijo Yuliia Mala. “El número de estas cuentas falsas no deja de crecer”.

Lesia Palahniuk: Lesia Palahniuk, concejala regional de Chernivtsi, ciudad del oeste de Ucrania, se reconoció en publicaciones que circulaban en canales rusos de Telegram.

Las denuncias formales presentadas por las mujeres cuyas imágenes fueron utilizadas en las publicaciones violentas han resultado en gran medida inútiles.

Keti afirmó haber presentado quejas ante Telegram en repetidas ocasiones. “Es prácticamente imposible hacer algo”, lamentó. “Quiero que la gente sepa que este tipo de fraude existe y que no caiga en la trampa”.

Oleksandra, una ciudadana rusa que se ofreció como voluntaria para luchar por Ucrania, dijo que vio publicaciones que usaban sus fotos en 2022, 2023 y 2024 en tantos canales que finalmente dejó de seguirlas.

“Vi que usaban mis fotos y que retocaban digitalmente mi cara sobre un cuerpo desnudo… Había tanto de eso que en cierto momento dejé de reaccionar”, dijo.

Telegram no respondió a la solicitud de comentarios de la BBC.

Desde febrero de 2026, el regulador de medios ruso ha restringido Telegram en el país, acusándolo de incumplir la ley rusa. Sin embargo, esta medida ha tenido poco efecto en el uso de la aplicación, ya que los rusos utilizan VPN para acceder a la plataforma.

Lesia Palahniuk, concejala regional de Chernivtsi cuya foto fue utilizada en publicaciones con lenguaje obsceno, afirmó que dicha exposición deja a las mujeres cargando con una vergüenza que no les corresponde.

“Para una mujer, ver esas fotos es muy duro”, sostuvo. “Las mujeres necesitan saber que no están solas, que cuentan con apoyo. No hicieron nada malo”.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.