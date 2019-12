Patricio Borghetti y Odalys Ramírez se comprometieron

View this post on Instagram

#Patricio Borghetti le propone matrimonio a Odalys Ramírez, su novia desde hace 9 años y madre de sus dos hijos Gía y Rocco. . #tutvs #odalysramirez #odalysramírez #patoborghetti #patricioborghetti #roccoborghetti #roccoborghettiramirez #santinoborghetti #santinoborghettivaldez #matrimonio #boda #dijoquesí #anillodecompromiso #peticióndemano