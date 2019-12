100% agradecido: Así se despidió el ‘Chucky’ Lozano del técnico que lo debutó en el Napoli

Con emotivo mensaje, Hirving le agradeció a Ancelotti la oportunidad que le dio

Hirving ‘Chucky’ Lozano no olvida que Carlo Ancelotti fue pieza clave en su traspaso al Napoli y tras el despido del estratega, el mexicano no tuvo mas que palabras de agradecimiento para su ex DT.

“Nadie se cruza por azar, las personas entran en tu vida por una razón, por una estación o por una vida entera. Agradezco al fútbol por haberme dado la oportunidad de conocerlo y aprender de usted. Le deseo mucho éxito! #MisterAncelotti”, escribió el Muñeco Diabólico en su cuenta oficial de Twitter a manera de despedida.

Nadie se cruza por azar, las personas entran en tu vida por una razón, por una estación o por una vida entera. Agradezco al fútbol por haberme dado la oportunidad de conocerlo y aprender de usted. Le deseo mucho éxito! #MisterAncelotti @MrAncelotti pic.twitter.com/Ibkbev3x5X — Hirving Lozano (@HirvingLozano70) December 11, 2019

El director técnico italiano siempre defendió al delantero y confió en él, incluso en los momentos más álgidos, cuando la prensa y la afición cuestionaban su desempeño. Ancelotti siempre argumentaba que había que darle tiempo a Lozano para su adaptación y le dio su voto de confianza para alinear como titular la mayoría de las veces, por encima de figuras como Fernando Llorente y Arkadiusz Milik.

SE QUEDA 'CHUCKY' SIN ENTRENADOR El DT italiano Carlo Ancelotti ha sido cesado de su cargo por el Napoli tras el encuentro entre el cuadro italiano y el Genk. Cabe mencionar que el estratega fue quien requirió los servicios de Hirving Lozano para el que ahora es su ex equipo. pic.twitter.com/hMBHjG9EFE — Sentido Deportivo MX (@SentidoDepMX) December 10, 2019

Ahora habrá que ver lo que sucede con el artillero mexicano bajo el mando de Gennaro Gattuso, a quien hace unos momentos el club anunció oficialmente como su nuevo DT.