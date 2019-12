Alan Pulido se despidió de las Chivas con un emotivo mensaje en redes sociales

El ex 9 del Rebaño agradeció a los Chivahermanos y explicó su salida del equipo

Con un comunicado que publicó en sus redes sociales, el ex delantero de Chivas y ahora jugador del Sporting Kansas City, Alan Pulido se despidió oficialmente del Rebaño Sagrado y de todos los Chivahermanos.

En la misiva, el líder goleador del Apertura 2019 agradeció al club para el que jugó los últimos 3 años y a toda la afición por su apoyo.

“Queridos chivahermanos, desde que tuve la oportunidad de poder venir a Chivas nunca dudé en defender el equipo más grande de México, a pesar que era un reto difícil y el más importante de mi carrera con ese coraje que me caracteriza y con mucha seriedad, sabía que era complicado por toda la historia y grandeza de este equipo”, escribió.

“Agradezco a toda la afición que, desde que llegué, me hizo sentir muy especial y me voy de la misma manera. Gracias totales por cada alegría, por cada motivación que me dieron siempre para darlo todo en la cancha (…) Han pasado 3 años desde que llegué a Chivas y gracias a Dios y a cada uno de mis compañeros con los que he estado, se consiguieron 3 campeonatos: Copa, Liga y Concachampions”, agregó.

Posteriormente, el ‘9’ rojiblanco justificó su salida y explicó los malos resultados de los torneos más recientes.

“Ahora me toca otro destino y realizar más sueños y metas por cumplir”, reconoció. Acto seguido añadió: “Después del campeonato se desmanteló un poco el equipo y es ahí que se dificultó un poco seguir estando en la cima; si embargo, lo intentamos todos dando lo mejor de cada uno, pero no fue suficiente. Después de los torneos malos que hicimos y muchos cambios en el club, este último torneo que pasó pude lograr un último sueño más en Chivas, el que tanto me propuse y que le prometí que lograría a Jorge Vergara, que en paz descanse.

Por último, el campeón de goleo mencionó que siempre recordará su paso por el club mexicano y reiteró su agradecimiento a la afición.

“Me voy con la cara en alto de que di lo mejor para Chivas y que logramos cosas importantes, muchísimas gracias por todo, a donde quiera que vaya, siempre recordaré estos colores y a ustedes siempre los llevaré en el corazón (…) Les deseo lo mejor hoy y siempre y estoy seguro que pronto lograrán levantar la 13“, finalizó.