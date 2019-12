Los 5 mejores libros de 2019, según Bill Gates

Los libros abordan temas diversos, desde la historia de EEUU hasta la importancia de dormir bien

Desde hace varios años, Bill Gates comparte sus reflexiones a través del blog GatesNotes, donde habla de salud, medio ambiente y educación. Además, al finalizar cada año, el fundador de Microsoft también da sus recomendaciones sobre qué libros leer.

Por eso, a continuación, te compartimos los cinco mejores textos que leyó este 2019.

1–’An American Marriage’ de Tayari Jones

Esta novela está ambientada en el sur de los Estados Unidos y cuenta la historia de una pareja de afroamericanos que son encarcelados, hecho que afecta profundamente su relación. Este es un libro que hace reflexionar, de acuerdo con Forbes Gates dijo: “te encontrarás atrapado (en la historia) a pesar del tema denso”

2–’These Truths’ de Jill Lepore

Este es un libro de 800 páginas que habla de la historia de EEUU. “Es el relato más honesto e inquebrantable de la historia estadounidense que he leído”, comentó Gates. La diferencia con otros textos, es que Lepore maneja diversos puntos de vista para profundizar en las contradicciones de la historia del país.

3–’Growth’ de Vaclav Smil

Bill Gates es fan de este autor, llegando a decir que espera su próximo libro “de la misma forma en que algunas personas esperan la próxima película de Star Wars“. Este libro habla sobre cómo debemos reconciliar el crecimiento de la sociedad con la preservación a largo plazo de nuestro planeta.

4–‘Prepared’ de Diane Tavenner

La autora del libro es fundadora de las Escuelas Públicas Summit de California y Washington, y habla sobre sus 15 años de experiencia desarrollando estrategias educativas para saber cómo guiar a los niños a tener una vida exitosa y satisfactoria, de acuerdo con Entrepreneur.

“Lo que me encanta de Summit es que su visión del éxito es mayor que lograr que los estudiantes dominen las habilidades de lectura, escritura y matemáticas… pero también hay otras habilidades muy necesarias que les servirán durante toda su vida, como la autoconfianza, la capacidad de aprender, la capacidad de administrar su tiempo”, dijo Gates.

5–’Why We Sleep’ de Matthew Walker

Este libro aborda las formas en que la falta de sueño puede afectar negativamente tu creatividad, habilidades para resolver problemas, memoria, salud física y tu bienestar emocional.

“(Cuando trabajaba en Microsoft) Una o dos veces, me quedé despierto dos noches seguidas. Estaba obsesionada con mi trabajo y sentía que dormir mucho era perezoso. Ahora que leí ‘Why We Sleep’ de Matthew Walker, me doy cuenta de que mis noches de sueño, combinadas con casi nunca dormir ocho horas, tuvieron un gran costo”.

