“No son delincuentes”: DT del Atlético Paranaense explotó porque en México le deportaron a 4 de sus jugadores ¡2 veces!

Fueron invitados a jugar en Cancún y no los dejaron quedarse en el país azteca

El equipo de la Serie A de Brasil, Atlético Paranaense, fue invitado al Torneo Internacional de la Liga Premier en Cancún, donde participan 4 clubes mexicanos de la división y 4 extranjeros (Salamanca, Red Star, Antigua y los brasileños); sin embargo, no tuvieron a su cuadro completo por problemas en los aeropuertos mexicanos.

8 equipos estarán jugando por el título: ⚽️ @PionerosFC de #Cancún

⚽️ Atlético Paranaense de Brasil

⚽️ Salamanca de España

⚽️ Antigua de Guatemala

⚽️ Red Star de Francia

⚽️ Mineros de Zacatecas

⚽️ Club Telpatitlán

⚽️ Coyotes de Tlaxcala#SíAlDeporte #CancúnTierraDeTodos pic.twitter.com/ZF7skxWUSO — Ayto Benito Juárez (@AytoCancun) December 9, 2019

El estratega del equipo, Givaldo Riveiro, denunció los hechos ante los medios de comunicación.

“Dijeron ‘no pasa y no pasa’. Dos veces deportados. Una fue cuando llegaron a la Ciudad de México y no los dejaron, les quitan sus celulares, los tratan mal y los meten a un cuarto. Llegando allá (Brasil), vamos a ver si cambian las cosas y los mandamos directo a Cancún, con invitación de la Federación, del hotel y otra vez los retachan”, explicó visiblemente molesto.

Esto se vio reflejado en la derrota de su equipo contra el Tepatitlán de Morelos, ya que no tuvieron jugadores de refresco.

“No estoy muy contento con México porque nos deportaron como cuatro jugadores. Los que tenemos allá en Brasil no alcanzaron registro, entonces no tenemos banca, no tenemos nada“, dijo luego de perder el encuentro 2-1 en el Estadio Andrés Quintana Roo.

“Las leyes de México están complicadas porque son deportistas, no son delincuentes. El mexicano va a Brasil y allá no pasa nada. En Brasil tenemos un dicho que dice: Brasil es un país de todo y queremos a todos”, finalizó.