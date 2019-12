El hombre más rico de Vietnam invierte millones en crear marca de autos para Estados Unidos

El fabricante vietnamita necesitará producir al menos 100,000 vehículos al año para ser competitivo

VinFast es una empresa fundada en 2017 por Vingroup con sede en Cat Hai, Vietnam. VinFast inicio en una instalación de 828 acres en un parque industrial y una inversión de $ 1.500 millones en la primera fase de un programa para fabricar automóviles y motos eléctricas.

Pham Nhat Vuong, quien esta detrás de la automotriz vietnamita esta planeando una hazaña que ni Toyota y Hyundai lograron durante sus primeros días.

Vuong está tan decidido a exportar vehículos eléctricos al lucrativo mercado estadounidense en 2021 que está gastando hasta 2.000 millones de dólares de su propia fortuna para alcanzar ese objetivo

“Nuestro objetivo final es crear una marca internacional”, dijo Pham Nhat Vuong en una entrevista en la sede de Hanoi del Vingroup JSC matriz de la compañía automotriz, “Será un camino muy difícil y tendremos que esforzarnos mucho. Pero solo hay un camino por delante”.

El dinero que esta aportando Voung representa la mitad de la inversión de capital de VinFast, que comenzó a entregar autos a consumidores vietnamitas con motores con licencia de BMW este año y apunta a expandirse a vehículos eléctricos.

El magnate, cuyo patrimonio neto en el índice de multimillonarios de Bloomberg es de US $ 9,1 mil millones, no se desanima aunque sabe que la automotriz no será rentable por hasta cinco años.

Antes de empezar a vender unidades en los Estados Unidos VinFast tendrá que ganarse a los consumidores exigentes y las tan exigentes normas de emisiones de este país.

El fabricante de automóviles vietnamita necesitará producir al menos 100,000 vehículos al año para ser competitivo en costos, desarrollar una marca global y establecer una red de repuestos y servicios, dijo Voung. Aún así, VinFast tiene la oportunidad de romper los mercados más pequeños del sureste asiático, agregó el CEO.

***

