Autoridades enfocan esfuerzos en la salud de los estudiantes sin que tengan que salir de la escuela

Planteles de secundaria ya cuentan con centros de bienestar dedicados al cuidado mental, físico y emocional de los alumnos

Funcionarios del condado de Los Ángeles, educadores y estudiantes se reunieron el miércoles por la mañana en el este de Los Ángeles para celebrar la apertura de un centro de bienestar en la escuela Esteban E. Torres High School.

El “Wellbeing Center” es uno de 50 centros instalados, o en planes de ser instalados, dentro de planteles escolares del condado de Los Ángeles. El objetivo es promover la salud de los jóvenes a través del bienestar físico, emocional, sexual, social y recursos para capacitación en liderazgo.

Nancy Meza, estudiante del plantel, dijo que estaba contenta de saber que ahora los estudiantes tendrán fácil acceso a los recursos que necesitan sin ser juzgados.

“Es como quitar un peso de los hombros y yo quiero ser parte de esto. Quiero ser la estudiante que recomiende a otros a los servicios”, dijo Meza.

Mónica García, miembro de la junta directiva escolar de LAUSD, dijo que en el distrito solamente hay una expectativa de tener 32 centros de bienestar para todos los estudiantes. Los demás centros estarán en otros distritos escolares del condado.

“Los jóvenes aquí en la escuela van a tener su propia clínica, un centro de bienestar donde pueden dirigirse para su salud”, dijo García. “Pero sobre todo nos va a ayudar a eliminar la necesidad de salir de la escuela para ir al doctor”.

En el ámbito de la salud sexual, los centros proveerán opciones de anticonceptivos, exámenes de embarazo, exámenes y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual y anticoncepción de emergencia.

Esta iniciativa es parte de una asociación del departamento de salud pública del condado de Los Ángeles con diferentes entidades, incluyendo el departamento de salud mental, la oficina de educación, el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) y Planned Parenthood Los Angeles.

El Centro trabajará en estrecha colaboración con los maestros, padres y administradores para garantizar el logro académico y el bienestar de cada estudiante.

La doctora Bárbara Ferrer, directora del departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles, dijo que sentía una apreciación especial por este proyecto ya que ella conoce de primera mano lo que es estar a punto de fallar en la vida.

“Yo fui una estudiante de preparatoria fracasada y por poco no me gradúo de la preparatoria. La razón por la que sobresalí fue porque hubieron personas que me ayudaron en el camino”, contó Ferrer.

Esta es la misma ayuda que ella quiere replicar y brindar a los estudiantes, sobre todo a aquellos en vecindarios de bajos recursos.

“A final de cuentas, todos queremos asegurarnos de que los estudiantes tengan todas las oportunidades de crecer a su máximo potencial, sintiéndose amados sin prejuicios mientras avanzan con confianza hacia su futuro más brillante”, añadió Ferrer.

La supervisora Hilda Solís dijo que de los 50 centros que se abrirán, 14 se encuentran en el primer distrito, que compone el este y sureste de Los Ángeles, sus áreas de representación.

“Empoderar a nuestros jóvenes es una prioridad. Debemos apoyar su bienestar para que ellos sobresalgan en la escuela y vean sus futuros con optimismo y esperanza”, dijo Solís. “Cuando invertimos en nuestra juventud todos ganamos. Nuestros jóvenes crecen para ser los futuros líderes políticos, artistas, maestros y científicos”.

Investigaciones sugieren que muchos adolescentes inscritos en las escuelas del condado de Los Ángeles que no reciben ayuda preventiva a tiempo, pueden caer en el riesgo de fumar/vapear, tener sexo inseguro y otras conductas no saludables, como el uso de alcohol y otras sustancias.

Los centros ofrecerán servicios para educar a los estudiantes sobre prácticas de protección de por vida y promoverán el bienestar social/emocional, el liderazgo juvenil y la salud sexual.

Estos espacios serán amigables para los jóvenes y proporcionarán a los estudiantes un lugar seguro y acogedor donde encontrarán adultos solidarios, compañeros de apoyo y servicios integrados.

Todos los centros tendrán personal altamente capacitado y entrenado no solamente para proveer la información adecuada a tiempo, pero para promover la eficacia y habilidades sociales para los jóvenes que sirven.

Otros servicios en los centros incluyen: apoyo telefónico fuera del horario de oficina y educación para los padres.