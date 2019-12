Danna Paola recuerda cómo inició su carrera con emotiva fotografía

En la tierna imagen se ve a la cantante durante sus primeros encuentros con un escenario

La talentosa actriz Danna Paola inició su carrera a los 4 años de edad, participando en el programa ‘Plaza Sésamo‘ y poco después se unió al elenco de la telenovela infantil ‘Rayito de luz‘, también protagonizó otras historias como ‘Amy, la niña de la mochila azul‘ y ‘María Belén‘, telenovelas que la catapultaron hacia una exitosa carrera.

Además, Danna ha participado en obras de teatro como ‘Anita la huerfanita‘, ‘Wicked‘ y ‘Hoy no me Puedo Levantar‘. Pero no puede quedar atrás su carrera como cantante, tal y como lo recordó en una tierna fotografía publicada en su perfil de Instagram, en donde compartió con sus 14.5 millones de seguidores cómo inició todo.

“Era solo un juego” fue la frase con la que acompañó la imagen, dejando ver que desde pequeña soñaba con el momento de subirse a un escenario, y es que la vida de la cantante siempre ha estado impulsada por una enorme pasión por la música, pues su padre es Juan José Rivera, vocalista del grupo “Los Caminantes” y “Grupo Ciclón”.

En las imágenes que obtuvo 1.2 millones de corazones rojos y más de 3 mil comentarios, se puede ver a la intérprete de “Oye Pablo” cuando tenía apenas 4 años de edad, por lo que sus admiradores no dejaron de halagar su talento y la belleza que la acompaña desde la infancia. Mientras que en la segunda fotografía es de hace unos días durante uno de sus mejores conciertos.

“Divinaaa💕 Cómo pasa el tiempo“, “Desde nacimiento brillando“, “Que hermosa“, “Reina“, “Talento hecho persona“, “Y ahora es toda una estrella“, fueron algunos comentarios que recibió la guapa cantante de 24 años de edad.