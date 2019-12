Secretos para viajar sin estrés

A medida que las aerolíneas reducen el espacio para las piernas y el ancho de los asientos para meter a más pasajeros en sus aviones y obtener más ganancias, la comodidad es cada vez más escasa.

Los 55,000 miembros de CR que completaron nuestra encuesta más reciente sobre la satisfacción con las aerolíneas les dieron las puntuaciones más bajas posibles en cuanto al espacio para las piernas y el confort de los asientos a todas las aerolíneas domésticas que calificamos, excepto a JetBlue, que obtuvo una puntuación apenas más alta.

También fueron preocupantes los informes de los padres que volaron con las tarifas más baratas que no garantizaban que pudieran sentarse con sus hijos pequeños a menos que pagaran una tarifa o que compraran un pasaje más costoso.

Por eso, ofrecemos algunas formas fáciles y accesibles para hacer que volar sea más cómodo y para aumentar la posibilidad de que te sientes junto a tus hijos sin tener que pagar para acceder a ese privilegio.

Además, nuestras calificaciones exclusivas y nuestros consejos te ayudarán a elegir las maletas que, a la larga, se adapten mejor a tus necesidades.

Elige el avión adecuado

No todos los aviones son iguales.

Algunos incorporan tecnología diseñada para reducir el cansancio y aumentar la comodidad, sobre todo en los vuelos más largos.

Por ejemplo, mientras que la mayoría de las cabinas de las aerolíneas están presurizadas a un equivalente de 8,000 pies sobre el nivel del mar, los Boeing 787 y los Airbus A350 y A380 (todos los que suelen utilizarse en las rutas internacionales) están presurizados al equivalente de 6,000 pies, lo que puede mejorar la absorción de oxígeno y reducir los dolores de cabeza y el cansancio. Boeing y Airbus dicen que los sistemas avanzados de tratamiento de aire que se utilizan en estos modelos también los hacen menos secos y más cómodos que otros aviones. Reservar vuelos largos en uno de estos tipos de aviones puede ayudarte a llegar sintiéndote más fresco e incluso a reducir los efectos del jet lag.

Elige el asiento adecuado

Los viajeros inteligentes saben que elegir un asiento implica más que decidir entre la ventana y el pasillo. Mientras que la mayoría de los asientos de la sección económica suelen tener la misma cantidad de espacio personal (muchas aerolíneas permiten comprar unos centímetros más de espacio para las piernas por una tarifa adicional), otros factores pueden hacer que un asiento sea más o menos deseable. Por ejemplo, los pasajeros que se sientan cerca de las cocinas a bordo o de los baños pueden sufrir más el ruido, la luz e incluso los empujones de otros pasajeros que los que se encuentran en otras áreas del avión. Antes de elegir un asiento, consulta un sitio web como SeatGuru, que destaca los lugares más y menos deseables. (Si vuelas con una de las tarifas más baratas, es probable que no puedas elegir tu asiento. Y las aerolíneas se reservan el derecho de cambiar el asiento de cualquier pasajero si lo consideran necesario).

Cuando elijas dónde sentarte, recuerda considerar lo siguiente:

Reclinación limitada: algunos de los asientos de los aviones (como los que están en las filas de salida) no se reclinan del todo o no se reclinan en absoluto, lo que puede hacer que dormir o ponerte cómodo sea aún más difícil.

Ventanas desalineadas: no todos los asientos con ventanas están realmente al lado de las ventanas. Si te gusta mirar las nubes, asegúrate de que el asiento que elijas realmente tenga una ventana al lado.

Asientos cerca de cocinas a bordo y salas de descanso: estas pueden ser áreas ruidosas, con mal olor y mucho tráfico.

Filas de salida: por lo general, ofrecen más espacio para las piernas, pero pueden ser mucho más frías que otras áreas del avión. Si reservas un asiento en este lugar, es posible que tengas que abrigarte.

Si el asiento que deseas no está disponible cuando haces la reserva en línea, vuelve a consultar. A veces, los asientos comienzan a estar disponibles a medida que se acerca la fecha del viaje. También puedes hacer el check-in de tu vuelo en línea 24 horas antes de la salida y revisar el mapa de asientos para ver si hay una mejor opción disponible. Si no hay, trata de presentarte en el mostrador un par de horas antes del vuelo y solicita que te cambien el asiento. También puedes preguntar en la puerta. “He tenido una suerte increíble cuando le pedí un asiento diferente a los agentes de la puerta”, dice Tracy Stewart, editora del sitio web Airfarewatchdog. “No siempre sucede, pero vale la pena intentarlo”.

Considera una tarjeta de crédito con la marca de una aerolínea

Los consumidores que viajan con frecuencia en la misma aerolínea pueden encontrar que los beneficios y las comodidades que ofrece una tarjeta de crédito con la marca de una aerolínea valen la tarifa anual, que puede oscilar entre $95 y más de $500, según la tarjeta.

Por ejemplo, los pasajeros que tengan la tarjeta Gold Delta American Express SkyMiles pueden registrar una maleta sin cargo adicional (y ahorrarse hasta $60 en vuelos de ida y vuelta) cuando vuelen con Delta. También estarán entre los primeros en embarcar, lo que significa que no tendrán que competir por el espacio del compartimento superior. No hay cuota anual el primer año, y a partir de entonces el precio es de $95.

Con la tarjeta American Express de Delta Reserve podrás embarcar temprano, despachar equipaje sin cargo hasta para 8 miembros del grupo de viaje del titular de la tarjeta, acceder a las salas de espera de los aeropuertos para el titular de la tarjeta y obtener otros beneficios por un monto de $550 al año. La tarjeta Citi/AAdvantage Executive World Elite Mastercard ofrece muchas ventajas similares a los titulares de pasajes de American Airlines por $450 al año.

Lleva una funda de almohada y un almohadón

Si tu aerolínea te ofrece una almohada, es posible que no venga con una funda limpia, lo que significa que podría tener babas de un pasajero anterior. Tu propia almohada puede ser demasiado grande para llevarla a bordo, pero guardar una funda de almohada pequeña en tu equipaje de mano no ocupará mucho espacio y puede hacer que las almohadas del avión parezcan más limpias y atractivas.

También puedes estar más cómodo si llevas un almohadón de asiento liviano y portátil, especialmente en vuelos largos. “Cuando sé que voy a volar largas distancias en clase económica, llevo una almohadilla de asiento de espuma con efecto memoria”, dice George Hobica, el fundador de Airfarewatchdog.

Es posible que las reglas del equipaje de mano se hagan cumplir de manera estricta, así que asegúrate de que cualquier almohadón que traiga pueda colocarse o engancharse en tu bolso de mano.

Lleva auriculares con cancelación de ruido

Unos buenos auriculares te darán algo de paz y tranquilidad ya que reducirán los sonidos del motor, el llanto de los bebés y las charlas de los pasajeros. Los auriculares portátiles inalámbricos con la mejor calificación de CR son los Bose QuietControl 30, de $300, que obtuvieron una calificación excelente, con una puntuación total de 87. Los auriculares ATH-ANC100BT de Audio-Technica, de $100, son una de las mejores compras según CR, con una puntuación total de 68 y una calificación muy buena.

Crear un kit para tu comodidad

La mayoría de las aerolíneas ofrecen kits con amenidades para que los pasajeros más importantes se sientan bien atendidos. (Delta incluso ofrece versiones reducidas a los pasajeros en la cabina principal). Si quieres hacer el tuyo, coloca artículos de tamaño para viaje en un estuche con cierre (cepillo de dientes, pasta de dientes, crema, desinfectante de manos, toallitas y bálsamo para los labios), además de un antifaz para los ojos, tapones para los oídos, un cepillo o peine y un par de calcetines para mantener tus pies calientes cuando te quites los zapatos.

Preocupaciones para las familias que viajan en avión

Puede ser difícil de creer, pero una aerolínea estadounidense puede, por ley, hacer que un niño pequeño se siente lejos de sus padres en un avión. CR analizó más de 100 quejas de consumidores relacionadas con los asientos que recibieron familias presentadas ante el Departamento de Transporte (DOT) entre marzo de 2016 y noviembre de 2018, y descubrió muchos casos de niños menores de 5 años que debieron sentarse lejos de los adultos que viajaban con ellos. En 12 casos, separaron de sus padres a niños menores de 3 años; en 2 casos, niños de 1 año debieron sentarse lejos de sus padres. También hubo ocasiones en las que las compañías aéreas se negaron a sentar a niños que sufrían de convulsiones o que eran autistas junto a sus padres.

Algunas de las preocupaciones que los padres expresaron en sus quejas al Departamento de Transporte (DOT) fueron que no podrían ayudar a sus hijos en una situación de emergencia y que los niños que se sientan solos estarían en riesgo de sufrir una agresión sexual (el FBI ha investigado casos en los que las víctimas de asalto sexual en aviones tenían tan solo 8 años). En algunas de las quejas, los padres que tuvieron que sentarse separados de sus hijos dijeron que recurrieron a pedirle a un desconocido que les cambiara el asiento. Cuando eso no funcionó, se les pidió a las familias que se bajaran del avión o que eligieron irse porque estaban preocupadas por sus hijos. Según William J. McGee, asesor de aviación de CR, que revisó las quejas, las aerolíneas suelen imponer o intentar imponer tarifas adicionales para permitir que los padres se sienten con sus hijos pequeños. En el peor de los casos, las familias que tuvieron que volver a reservar su vuelo para asegurarse de que estuvieran sentadas juntas pagaron miles de dólares más que su tarifa original. En un caso, una familia pagó $4,341 más; en otro, el costo adicional fue de $14,084.

En 2016, el Congreso le ordenó al Departamento de Transporte que revisara las políticas de asientos para familias y, si correspondía, que exigiera a las aerolíneas que permitieran a las familias sentarse con sus hijos pequeños sin costo adicional. Pero más de 3 años después, la agencia afirma que no tiene planes de pedir a las aerolíneas que hagan ningún cambio en sus políticas de asientos para familias.

El DOT declaró públicamente que había determinado que no era necesario establecer nuevas reglas porque menos del 1% de las quejas relacionadas con las aerolíneas que recibió entre junio de 2016 y mayo de 2017 se referían a los asientos de las familias. En lugar de aprobar nuevas reglas, la agencia agregó una nueva sección a su sitio web que ofrece consejos a las familias sobre cómo hacer para sentarse juntas y enlaces a sitios web de aerolíneas individuales para obtener más información sobre sus políticas de asientos para familiares.

“Esta es una cuestión grave que no debe desestimarse en función del número de denuncias presentadas ante el Departamento de Transporte,” dice Anna Laitin, directora de política financiera de CR. Ella dice que el hecho de que los niños se sienten separados de sus padres es un problema que está creciendo, principalmente porque obtener un asiento por adelantado se ha vuelto más complicado y costoso. Las tarifas más bajas de hoy en día normalmente no permiten que los pasajeros reserven un asiento por adelantado, y comprar pasajes que incluyan una reserva de asientos puede tener un costo prohibitivo para algunas personas, dice Laitin.

Sin reglamentaciones nuevas, la única manera de garantizar que tu familia se siente junta es pagar la reserva de asientos (o asegurar el embarque anticipado en Southwest, posiblemente por una tarifa), dice McGee. Pero seguir estos consejos pueden ayudarte a evitar sorpresas desagradables y aumentar la posibilidad de que tu familia vuele junta, incluso si no pagas extra.

Sabe lo que estas comprando

Los pasajes más baratos, como los de la tarifa económica básica, por lo general no incluyen la reserva de asientos. Los asientos para estas tarifas no se asignan hasta mucho más cerca de la fecha de salida (a veces en la puerta de embarque), y es posible que no se cumplan las solicitudes relacionadas con la ubicación. Las aerolíneas brindan esta información a los consumidores que reservan en línea, pero algunos padres pueden asumir que la aerolínea les dará un asiento con sus hijos. Las quejas presentadas al DOT muestran que los padres no pueden hacer esa suposición.

Incluye a todos en la misma reserva

Si haces más de una reservación para los miembros de tu familia, es posible que las aerolíneas no sepan que viajan juntos. Además, asegúrate de confirmar la reserva de asientos (si la tienes) antes de ir al aeropuerto. Podrían cambiar a último momento si, por ejemplo, se utiliza un tipo de avión diferente.

Avísale a la aerolínea

Si no quieres pagar para reservar un asiento, llama a un agente de reservas en el momento en que estés reservando tu vuelo en línea para informarle que viajas con niños (es posible que debas pagar una tarifa). La aerolínea no está obligada a sentarlos juntos, pero el agente puede acomodar tu solicitud o hacer una nota en la reserva, lo que podría ayudarte más tarde.

Del mismo modo, si reservaste tu pasaje en un sitio de terceros y no directamente en una aerolínea, comunícate con un agente para informarle que viajas con niños. McGee recomienda a los padres que hagan esto lo antes posible. Hoy en día, los vuelos están tan llenos que no hay mucho que hacer si no se reserva un asiento por adelantado.

Llega con mucha anticipación

Llega al aeropuerto por lo menos un par de horas antes de la salida para vuelos domésticos. Tendrás más tiempo para tratar de encontrar una solución si es necesario.

Recurre a un agente

Si no te das cuenta hasta que llegas al aeropuerto de que tú y tus hijos están separados, habla con un agente de la puerta de embarque. Airlines for America, una asociación comercial de aerolíneas de Estados Unidos, dice que es posible que las familias se sienten juntas sin incurrir en cargos adicionales, pero que las aerolíneas dejan que los empleados del servicio de atención al cliente hagan las reservas de asientos de acuerdo a las necesidades de cada caso en particular.

Presenta una queja

Si tuviste un problema, presenta una queja lo antes posible. Puedes notificar tanto a Consumer Reports como al Departamento de Transporte.

Nota del editor: Este artículo también aparece en la edición de Consumer Reports en febrero de 2020.

