VIDEO: AMLO niega relación con el Mencho por entrega de despensas

Así lo dijo luego que se difundieran videos donde sicarios del CJNG se exhibieran entregando juguetes y comida

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que su gobierno no está relacionado con la supuesta entrega de despensas y juguetes por parte del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, el Señor de Los Gallos o el Gallero, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Eso sí calienta, aunque hay frío. No tenemos nada que ver con esas organizaciones, una de las políticas tiene referencia a no establecer relación con organizaciones de la delincuencia, ni de la común, ni la de cuello blanco, no tenemos nada que ver (…) Está prohibida la condonación de impuestos”, dijo el presidente mexicano durante su conferencia de prensa.

Así lo dijo luego AMLO tras ser cuestionado sobre el tema pues como te informamos, en redes sociales circuló un video y fotografías donde se puede observar a presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación regalando las despensas y juguetes con la leyenda : “¡Feliz Navidad les desea ‘El Señor de los Gallos!”.

GOBIERNO TE ESTÁ GANANDO EL NARCO #CJNG👇 EL #CJNG REPARTE DESPENSAS COMO REGALO DE NAVIDAD A LOS HABITANTES DE LA COSTA JALISCO!😎 En #JaliscoMéxico

El #CJNG reparte despensas por la llegada de la Navidad

en las comunidades de la costa de Jalisco.👇 pic.twitter.com/SuRH17HsVH — Anonymous (@Anonymous196307) December 17, 2019

Mientras que sus dichos, acerca de la condonación de impuestos a delincuentes, se refirió al rumor que surgió hace unos meses en el que medios aseguraron que López Obrador había “perdonado” impuestos a diferentes grupos criminales.

