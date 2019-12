Sylvia Pasquel asegura que las declaraciones de Enrique Guzmán hacia su hermana fueron hirientes

“Un señor no debe hablar mal de una mujer”: la actriz salió en defensa de su familia

Tras las fuertes declaraciones que hiciera el cantante Enrique Guzmán, sobre las cirugías de su hija Alejandra, en donde aseguró que ella y Doña Silvia Pinal son dignas hijas de los bisturís, Sylvia Pasquel sale en defensa de su familia y asegura que los comentarios del cantante son hirientes.

Durante un encuentro con los medios de comunicación, la actriz Sylvia Pasquel, hija de Silvia Pinal reaccionó ante los comentarios del astro del rock and roll mexicano:

“Qué bueno que no vi esa entrevista. Me parece en primer lugar que un señor no debe hablar mal de una mujer, sea quien sea, y si todavía tiene lazos familiares pues con más razón“.

La actriz pidió medir el tono de las declaraciones y evitar faltas de respeto: “Me parece que debemos empezar a respetar y dejar de hablar de los demás con tanta facilidad y de manera tan hiriente”.

Aunque no está de acuerdo con los comentarios de Guzmán, Sylvia coincide en que las cirugías son buena opción, siempre y cuando no se conviertan en una obsesión: “Cuando son un retoquito para refrescarte, así sí. Pero ya volverte adicto, no”

Debido a que la actriz ya había sido cuestionada en diversas ocasiones sobre las cirugías estéticas que su hermana se ha realizado, esta vez prefirió dar por terminado el tema.