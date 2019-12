Enrique Guzmán culpa a las Pinal de las cirugías de Alejandra Guzmán

"La parte Pinal de Alejandra es amor por el bisturí", el cantante aseguró que su hija era muy guapa y no necesitaba ningún arreglo

Durante los últimos meses, Alejandra Guzmán ha sido fuertemente criticada por las cirugías estéticas a las que se ha sometido, pero en esta ocasión, su padre, Enrique Guzmán alza la voz y confiesa quién es la culpable de que su hija recurra a procedimientos tan agresivos.

En entrevista para el programa ‘De primera mano’, el cantante aseguró que la culpa es de las Pinal, pues encabezadas por Doña Silvia Pinal, siempre han recurrido al bisturí para hacerse un sinfín de cirugías.

“La parte Pinal de Alejandra es amor por el bisturí, no hay forma de decirle que no lo necesita. Se lo he dicho de cualquier forma en el modo, y no, le encanta la fiesta. ¿Qué hago? Esa es la parte Pinal de mi hija que no puedo hacer nada“, detalló.

El intérprete compartió que su hija es muy guapa y no necesita entrar al quirófano para hacer feliz a los demás: “Estaba más (guapa) pero ella: ‘ay un jaloncito, una cosita, un pellizquito’ ¿Qué sé yo? Pero ese es mal de la Pinal también, les encanta el bisturí”.

Al ser cuestionado si recurriría a una cirugía estética, el padre de Alejandra Guzmán confesó que ha tenido muchos problemas de salud en su vida, como para meterse al quirófano y hacerse alguna reparación solo por gusto. “Yo voy cuando necesito, cuando me urge”.

Haciendo uso de su seguridad personal, resaltó que no hay nada que le pueda hacer un cirujano para que de eso dependa su felicidad.