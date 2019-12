A Kylian Mbappé le emociona que Lionel Messi lo tenga en la mira

El argentino está al pendiente de los goles del francés

Con 21 años recién cumplidos el pasado 20 de diciembre, Kylian Mbappé se ha convertido en uno de los mejores futbolistas del planeta, pues más allá de haberse coronado campeón del mundo con Francia en Rusia 2018, el delantero ha demostrado que podría ser el sucesor de figuras como Cristiano Ronaldo o Lionel Messi.

Apenas concedió una entrevista para la reconocida revista France Football, en la que aceptó que quería ganar la Bota de Oro, pero fue difícil competir ante Messi. “Yo metía dos goles y él metía tres. Yo metía tres y él cuatro. Era tan fuerte que le pregunté a Dembélé que cómo podía ser posible y si lo hacía a propósito. Le pregunté si Messi miraba los goles que yo marcaba y Ousmane me dijo que sí, que claro que lo miraba”, dijo el jugador del París Saint-Germain.

El mismo Mbappé se sorprendió con la respuesta de la “Pulga”, pues jamás imaginó estar en el radar del delantero del Barcelona. “En ese momento me dije ‘Messi me vigila, es un halago que un jugador así me tenga en cuenta”, señaló el delantero francés.

Al final, la Bota de Oro fue para el argentino Lionel Messi, quien consiguió 36 goles, por 33 de Kylian Mbappé.