Aumenta la intención de echar a Trump de la Casa Blanca entre importante grupo de votantes

Muchos de los que no votaron en 2016 quieren hacerlo ahora para evitar la reelección del presidente

Una mayoría de afroestadounidenses están más interesados en votar en las elecciones de 2020 de lo que estaban en las anteriores presidenciales. La razón tiene nombres y apellidos: Donald Trump.

Una encuesta realizada por Third Way y the Joint Center a 1200 votantes y no votantes negros muestra que la motivación por echar al actual presidente de la Casa Blanca los está empujando a las urnas en 2020.

Los votos entre este grupo poblacional disminuyeron sustancialmente a nivel nacional y en estados clave para las elecciones de 2016, cuando Trump se impuso a Hillary Clinton.

La pesquisa se desarrolló a través de nuevo focus group con votantes y no votantes de Atlanta, Detroit y Philadelphia, y sus alrededores. Ambos grupos encargaron también estudios que van más allá de los resultados puros de la convocatoria electoral pero que están relacionados con temas que juegan un papel decisivo como la política económica o la inmigración.

El incremento de la motivación de la comunidad afroestadounidense para acudir a las urnas en las próximas presidenciales radica en su oposición a Donald Trump y en su creencia de que el presidente “ha sido un desastre para nuestro país y tenemos que hacer todo lo posible para echarlo”, revela el estudio.

Muchos de ellos creen que el discurso de Trump a envalentonado a gente con postulados racistas a expresarlos abierta y públicamente. La segunda motivación más común es la consideración del voto como “la mejor manera de hacer que nuestro gobierno escuche mi voz”.

