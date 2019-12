‘Voy a trabajar con los tacones bien puestos’, dice candidata a concejal del distrito 14 de LA

Raquel Zamora tiene una maestría de USC, ha sido maestra, trabajadora social y actualmente es consejera. Ella subrayó que conoce los problemas de la comunidad a fondo.

Muchos esperan las elecciones primarias del 3 de marzo para saber quien será el candidato demócrata a la presidencia que se enfrente al actual presidente Donald Trump en noviembre.

Sin embargo, a nivel local también habrá elecciones que tienen la misma importancia o lo afectarán más directamente. Son las elecciones para elegir a los concejales de la ciudad de Los Ángeles.

Siete de los 15 políticos que actualmente representan la ciudad estarán en la boleta electoral; Aunque uno de ellos parece llamar más la atención por tener candidatos de mucho peso político.

Es el distrito 14, actualmente representado por el concejal José Huizar, que va desde Boyle Heights al centro de Los Ángeles, y partes del noreste de Los Ángeles.

Entre los candidatos más reconocidos están el presidente emérito del senado Kevin de León y una de los representantes del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD), Mónica García.

No obstante, una residente de Boyle Heights sin renombre y peso político, esta apostando por ganar esta contienda que algunos dicen sería una lucha cuesta arriba.

Raquel Zamora, de 38 años de edad, ha sido maestra y trabajadora social por más de una década. Actualmente trabaja como consejera estudiantil para la preparatoria John C. Fremont en el sur de Los Ángeles y es propietaria de un pequeño negocio en Boyle Heights.

Ella dijo que la razón principal por la que decidió postularse para ser concejal de Los Ángeles es porque escuchó que un candidato—Kevin de León—planeaba postularse para concejal, pero con el fin de correr para alcalde de Los Ángeles en 2022.

“Entonces empecé a hablar con líderes de la comunidad y pensaba en otras personas para que se lanzaran y todas decían que no”, contó la candidata de raíces mexicanas. “Entonces me senté, hablé con mi familia y dije, me voy a postular. No tengo nada que perder”.

Zamora dijo que como residente de toda la vida del distrito 14, ella siente la necesidad de que haya un concejal que realmente represente las necesidades de la comunidad.

La consejera elogió el trabajo que ha hecho de León a nivel estatal, incluyendo las leyes pro inmigrantes. Sin embargo, dijo que a nivel local le falta mucho para conocer los verdaderos temas que impactan a la comunidad.

“Es muy diferente cuando tenemos el problema de indigentes en las calles, los desalojos de familias, la basura, los comerciantes y las empresas pequeñas que están sufriendo. Yo no pienso que él tiene una buena perspectiva a nivel local”, dijo Zamora. “Él no tiene compromiso a termino largo y eso es preocupante”.

Conociendo las necesidades de primera mano

Zamora dijo que ha trabajado por 11 años como maestra en escuelas públicas del LAUSD y desde hace tres años funge como consejera estudiantil enfocándose en estudiantes sin hogar.

“Tengo más de 200 estudiantes que se identifican como indigentes y siempre estoy buscando programas donde puedan recibir comida, refugio y ropa”, dijo Zamora. “También les aviso de la importancia de asistir a la escuela todos los días para que no les afecte en lo académico”.

Zamora dijo que en el 2012 obtuvo su maestría de trabajo social en la Universidad del Sur de California (USC). Como maestra, expresa, se daba cuenta que la salud mental de los estudiantes les afectaba gravemente en los estudios.

“Muchos de mis estudiantes cuando reprobaban una clase les preguntaba, ‘si eres muy inteligente ¿por que reprobaste? Y me decían, ‘porque deportaron a mi mamá’ o ‘nos están desalojando de nuestro apartamento’. Entonces yo decía, quiero ayudar a estos estudiantes con su salud mental porque están deprimidos. Tienen mucha ansiedad”, dijo Zamora.

En el ambiente de pequeños negocios la candidata también se considera experta ya que ella creció en el negocio familiar Zamora Bros., una carnicería y restaurante localizado sobre la popular avenida Cesar Chávez en Boyle Heights.

Este año la carnicería cumplió su 50 aniversario y Zamora dijo que como propietarios han experimentado de todo. Desde vender sus populares carnitas, chicharrones y chorizo estilo Irapuato, hasta salir adelante después de que el negocio se quemó en el 2013; además, este pasado 23 de diciembre su familia fue víctima de un robo a la tienda.

“Yo pienso que como maestra, como comerciante, como madre soltera, como trabajadora social y residente de toda la vida de esta área tengo una perspectiva de lo que ocurre en todas estas comunidades”, indicó Zamora.

Campaña de base

Zamora aceptó que no tiene ni la popularidad con la que cuentan algunos de sus contrincantes, ni el dinero para mantener una campaña de alto perfil. Así que ella se dedica a tocar puertas después de salir de su trabajo con un grupo de partidarios. Su hija Valentina Zamora, de 4 años, también la acompaña en ocasiones.

Otro medio que utiliza son las redes sociales donde espera alcanzar a los votantes más jóvenes en Twitter, Instagram y Facebook.

Mediante su campaña “Restore faith in public service” (Restaurar la fe en el servicio público) Zamora espera regresar la confianza de los residentes, quienes no están muy a gusto con el concejal saliente Huizar.

“No podemos negar el buen trabajo que ha hecho para el distrito, pero si hay unas cosas que se están dejando caer porque ya no tiene mucho personal”, agregó Zamora.

La educadora sburayó que ella planea trabajar con los líderes de la comunidad, quienes serán sus ojos y oídos. Adicionalmente cuenta con el apoyo del sindicato de maestros UTLA.

De ser elegida como concejal, Zamora pudiera llegar a ser la tercera mujer del ayuntamiento de Los Ángeles, que actualmente cuenta con 15 miembros.

Zamora considera que debe haber más mujeres en posiciones de poder para que voten en pólizas que las afectan directamente, y no dejar su suerte solo a los hombres.

“Pienso que si el pueblo me elige a mí, voy a trabajar con los tacones bien puestos para las comunidades”, aseguró Zamora.