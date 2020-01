Escándalo internacional: Joven músico de El Salvador expulsado del Desfile de las Rosas acusa a la banda

La comunidad salvadoreña vive gran conmoción por el incidente del 1 de enero en Pasadena

LOS ÁNGELES.- A menos de 24 horas que se hiciera viral el momento en que el salvadoreño Andy Lovos era removido de la banda musical ‘El Salvador grande como su gente’, impidiéndole participar en el Desfile de las Rosas 2020, los salvadoreños se han pronunciado de gran manera.

Mientras un sinfín de connacionales dentro y fuera del país han ofrecido una inmensurable cantidad de ayuda al joven, desde apoyo moral hasta ayuda económica para estudiar, sus compañeros de la banda lo acusan de esparcir falsos rumores de su expulsión.

El miércoles por la noche en conferencia de prensa Lovos, de 19 años, dijo a los medios de comunicación que lo que le hicieron fue un atropello al truncarle uno de sus más anhelados sueños.

“Mis compañeros [estuvieron] ahí disfrutando. Ahí estuviera yo”, dijo el joven sin poder contener las lágrimas.

Lovos dijo que la razón por la que se le prohibió participar en el Desfile de las Rosas es porque no logró cubrir los gastos que le exigió el comité salvadoreño El Piche, encargado de supervisar la banda.

Lovos añadió que Enot Rubio, presidente del comité salvadoreño El Piche y organizador de traer la banda a Los Ángeles, lo expulsó por medio de una llamada telefónica un día antes de que el grupo completo llegará.

“Él me dijo: ‘Usted queda fuera del proyecto porque no canceló [pagó todo] su contrato. Adiós'”, contó el joven desde Panorama City, donde estaba hospedado con un connacional.

Tras enterarse, algunos salvadoreños se movilizaron para traer a Lovos. Walter Martínez se encargó de recoger al joven, acompañado de otros salvadoreños, en el aeropuerto LAX el 29 de diciembre. Él también le dio hospedaje y fue quien lo llevó el 1 de enero al evento para que participara con la banda ya que no se pudo alojar con el resto del grupo.

Lovos dijo que desde el momento que llegó a reunirse con sus compañeros el 1 de enero sintió la tensión.

“Algunos no hablaban, otros con la mirada parece que me querían hablar pero no decían nada”, contó Lovos.

Una vez que Lovos estaba formado en línea con los clarinetistas, un grupo de agentes del Sheriff de Los Ángeles llegó para escoltarlo fuera del grupo. Su explicación fue que Lovos no era un miembro activo de la banda.

En redes sociales hay varios videos que grabaron el momento donde se ve al joven que camina hacia un lado de la calle y poco después es despojado de su uniforme, y se le pide que se aleje del área donde esperaba el resto de la banda por su turno para comenzar a marchar.

Esto es lo que sucedió con Andy, aquí se explica porque fue sacado, las razones que llevaban los oficiales para sacarlo y no dejarlo participar en el desfile aún cuando él ya estaba ubicado junto a sus compañeros. Debe haber precedente para que esto no pase en ninguna disciplina pic.twitter.com/XWuAAuSdsl — Jose Valdez (@JoseValdezSV) January 1, 2020

“Yo puedo decir que ayudé al muchacho pero él ya no está conmigo”, aseveró Martínez el jueves mediante una llamada telefónica. “Lo único que puedo decir es que él es una gran persona, muy humilde y de gran corazón y el destino lo va a premiar”.

Lovos dijo que tenía pautado regresar a El Salvador el 6 de enero.

¿Quien es Andy Lovos?

Andy Lovos es originario de San Miguel, El Salvador y toca piano, guitarra, saxofón, bajo, clarinete y es vocalista de su propia banda Andy y los Junior Band. En marzo del 2019 fue aceptado para ser parte de la banda ‘El Salvador grande como su gente’.

En las redes sociales Lovos dijo que debido a que no logró liquidar el pago de 500 dólares le prohibieron viajar con el grupo. Cabe recalcar que los boletos de avión de todos los participantes ya habían sido pagados por el presidente de El Salvador Nayib Bukele.

En entrevista previa a otros medios, Rubio dijo que los costos del viaje de la banda ascendían a medio millón de dólares, los cuales estaban siendo pagados por el gobierno, entidades privadas y organizaciones.

Lovos aceptó que no logró juntar todo el dinero que se le pidió pero dijo que él estaba dispuesto a continuar pagando una vez que regresaran del viaje.

¿Víctimas o victimarios?

Aunque los integrantes de la banda no respondieron a este diario acerca de lo sucedido, un video de media hora muestra a varios miembros del grupo arremetiendo en contra de Lovos y mostrando apoyo completo a Rubio.

Mientras unos dijeron que Lovos fue expulsado de la banda debido a que no llenó sus papeles médicos a tiempo, otros aseguran que el joven inicialmente acordó pagar los gastos necesarios desde que aceptó ser parte de la banda y no cumplió.

Narea Rauda, miembro de la banda desde hace dos años, dijo que los miembros que llevaban dos años no aportarían dinero para su presentación al Desfile de las Rosas “porque se nos prometió que los gastos estarían pagados”.

Ella añadió que, no obstante, pese a tener un lugar para ensayar no se les ofrecía comida ni agua. En marzo del 2019 otro grupo de estudiantes fue aceptado para integrarse a la banda y a éste sí se le pidió aportaciones monetarias, las cuales beneficiaron a todos.

“El dinero de los alumnos nuevos ha sido para apoyar al comité en gastos de comida”, aseveró la joven en el video.

La estudiante Kenia Medina añadió que como grupo se siente muy triste de las “incoherencias” que ha dicho Lovos.

“Queremos desde lo más profundo de nuestro corazón que nos pidas una disculpa por toda la tristeza que nos has causado”, dice la estudiante en el video. “Aquí no solo es Andy, aquí hay 249 personas que con mucho esfuerzo llegamos aquí”.

Adicionalmente Medina aseguró que Lovos fue uno de los 150 participantes que viajó a Washington D.C. con la banda de El Salvador para el desfile del mes de la hispanidad.

“Nos parece algo bastante ilógico que haya podido tener el dinero para ir a Washington D.C. y no poder tener lo que se había acordado [para Pasadena]”, dijo Medina.

No obstante, en entrevista posterior a ese desfile, en septiembre del 2019, Rubio dijo a elsalvador.com que la ciudad de Washington financió la estadía y viaje de 100 jóvenes y el resto se obtuvo por medio de donaciones y aportes de familiares de los miembros de la banda.

Otros estudiantes defendieron públicamente a Rubio. Sofía Molina dijo que se siente orgullosa de trabajar bajo la supervisión de Rubio y de que los represente como salvadoreños. Añadió que se siente muy mal al ver que lo estén atacando.

“Que le estén llamando ladrón es un pecado. Él es un ángel, él ha hecho infinidad de cosas por nosotros”, dijo Molina.

“Nosotros estamos muy agradecidos con Don Enot Rubio porque gracias a él estamos aquí”, añadió Wendy Peña seguido de una ovación y aplausos para Rubio, quien no estuvo presente en el video.

Repercusiones contra la banda

No obstante, el apoyo de los estudiantes no fue suficiente para que la noticia de la expulsión de Lovos resonara por todo lo alto.

Pocas horas después del desfile el miércoles, el presidente salvadoreño Bukele anunció en su cuenta de Twitter que la Banda ‘El Salvador grande como su gente’ no volverá a recibir “ni un centavo” de su gobierno. A cambio, el país, mediante el ministerio de cultura, creará su propia banda llamada ‘Banda El Salvador’.

“El Salvador es un país grande, por su gente. No vamos a permitir que nadie manche eso”, dijo el presidente Bukele.

Sobre el caso de la banda “El Salvador, grande como su gente” Cc. @culturasv pic.twitter.com/IJLQJCuARn — Nayib Bukele (@nayibbukele) January 1, 2020

Adicionalmente, PROESA, el organismo promotor de exportaciones de inversiones de El Salvador, anunció el miércoles que removió a Rubio de su cargo como presidente del comité salvadoreño El Piche, así como de su título de embajador de la marca país “Grande como su gente” que promociona el turismo e inversiones en El Salvador.

“Por lo tanto, cualquier uso de la marca país por este personaje, para la banda o cualquier otro evento, de ahora en adelante, es ilegal”, escribió Bukele en su cuenta de Twitter el jueves.