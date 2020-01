Manny Pacquiao presumió un logro impresionante en el inicio de 2020

El filipino les recuerda a todos que es un fenómeno de longevidad

Manny Pacquiao inicia el nuevo año como poseedor del campeonato mundial de peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo, un título que defendió dos veces en 2019.

Esto le permitió al legendario peleador filipino presumir esta semana un logro que es impresionante: el “Pacman” entra a su cuarta década como monarca mundial de boxeo.

So blessed to be entering my 4th decade in boxing. 2020 is going to be 🔥 🔥 https://t.co/iQc3Tt1MaD—

Manny Pacquiao (@MannyPacquiao) January 03, 2020

Pacquiao dio a entender en su mensaje de Twitter que el retiro del cuadrilátero no pasa por su cabeza. Su longevidad es asombrosa, sobre todo considerando el estilo de boxeo agresivo que ha caracterizado al hombre de 41 años de edad, nunca defensivo o reservado en el ring.

Emmanuel Dapidran Pacquiao debutó en el boxeo de paga en 1995 a los 16 años de edad, y obtuvo su primer campeonato mundial en 1998 cuando venció al tailandés Chatchai Sasakul por la faja de peso mosca del Consejo Mundial de Boxeo. Estaba por cumplir los 20 años.

Antes de acabar la década de los 90s, Pacquiao invadió la división de peso supergallo, cuyo título defendió durante años en los 2000s, antes de sumar el de peso pluma con su impactante nocaut sobre el mexicano Marco Antonio Barrera.

Without dreams, we reach nothing. Without love, we feel nothing. And without God, we are nothing. https://t.co/Rbh32EGbWT—

Manny Pacquiao (@MannyPacquiao) December 28, 2019

El ascenso meteórico de Pacquiao en el boxeo prosiguió con la corona de peso superpluma obtenida en 2005, realizando una seguidilla de defensas exitosas ante ilustres peleadores mexicanos. Y en la recta final de esa década sumó los campeonatos mundiales de peso ligero y welter tras vencer a David Díaz (2008) y Miguel Cotto (2009), respectivamente.

En la cúspide de su carrera como ícono global, Pacquiao no tardó en la nueva década de convertirse en campeón superwelter a los 31 años de edad luego de aquella salvaje paliza sobre Antonio Margarito en 2010.

En 2012 el tren filipino encontró su alto, primero por un “robo” de parte de los jueces en el pleito contra Timothy Bradley y luego por la destructiva derecha de Juan Manuel Márquez, quien furioso tras esas tres decisiones discutidas ante su mayor rival, lo fulminó en el round 6.

Pacquiao regresó para volver a coronarse en peso welter, pero sobre todo para sostener la pelea soñada contra Floyd Mayweather, una que a pesar de llegar años tarde (2015) igual rompió todos los récords de ganancias y audiencia. El “Pacman” peleó lesionado del hombro y el pleito decepcionó a la mayoría.

Thank you everyone for the birthday wishes. So glad I got to spend my 41st birthday with my family and friends. May… twitter.com/i/web/status/1…—

Manny Pacquiao (@MannyPacquiao) December 17, 2019

Pero de nuevo Pacquiao siguió en el ring en 2016 para coronarse campeón welter otra vez ya a una edad de 37 años.

Pacquiao, tras ser robado del título welter versión OMB en 2017 al pelear en Australia contra Jeff Horn, obtuvo el de la AMB un año después al superar a Lucas Matthysse, para luego defenderlo contra Adrien Broner y Keith Thurman en el cierre de la década de los 2010s.

Manny Pacquiao, el campeón de las cuatro décadas.