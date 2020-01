¡KO al Canelo! La revancha de Andy Ruiz y Anthony Joshua, el evento deportivo más visto de 2019

Ruiz se ganó la simpatía de la afición y aunque con una derrota, cerró un gran 2019

La revancha entre Andy Ruiz y Anthony Joshua del pasado 7 de diciembre, fue el evento más visto en 2019 en la plataforma de streaming, DAZN.

El pleito entre el mexicoamericano y el británico superó con claridad los dos combates que sostuvo “Canelo” Álvarez el año pasado contra Sergey Kovalev (2 de noviembre) y ante Daniel Jacobs (4 de mayo), las cuales ocuparon el cuarto y décimo sitio.

Anthony Joshua vs Andy Ruiz Jr 2 DAZN’s most streamed sporting event of 2019 as top ten revealed https://t.co/Is4uRtpGaG — The Sun – Boxing (@SunBoxing) January 8, 2020

Otros de los eventos más vistos en el año fueron los duelos de Champions League Tottenham vs Liverpool (1 de junio) y Liverpool vs Barcelona (7 de mayo) en segundo y tercer lugar respectivamente.

El futbol es el deporte más consumido en el servicio de streaming, que en 2019 alcanzó los 800 mil suscriptores.

Los 10 eventos más transmitidos en DAZN en 2019

Ruiz vs. Joshua II (7 de diciembre)

Champions League: Tottenham vs. Liverpool (1 de junio)

Champions League: Liverpool vs. Barcelona (7 de mayo)

Canelo vs. Kovalev (2 de noviembre)

KSI vs. Logan Paul II (9 de noviembre)

Champions League: Tottenham vs. Bayern Munich (1 de octubre)

Serie A: Milán vs. Internazionale (21 de septiembre)

Champions League: Ajax vs. Tottenham (8 de mayo)

Champions League: Barcelona vs. Liverpool (1 de mayo)

Canelo vs. Jacobs (4 de mayo)

Consumo por deporte:

Fútbol: 314.6 millones de horas

Beisbol: 38.1 millones de horas

Deportes de motor: 37.9 millones de horas

Futbol americano: 37.2 millones de horas

Boxeo: 22.6 millones de horas