Trump asegura que Irán planeaba atacar cuatro embajadas estadounidenses

El presidente trata de justificar su decisión de ordenar el ataque que mató al general iraní de alto rango Qasem Soleimani pero Inteligencia no respalda su versión

Foto: ERIC BARADAT / AFP via Getty Images

El presidente Trump dijo este viernes que el general iraní de alto rango asesinado por un ataque con aviones no tripulados de Estados Unidos había estado planeando ataques contra cuatro embajadas de este país, según publica The Washington Post. Se trata de un reclamo hecho para justificar la decisión, pero que estaba en desacuerdo con las evaluaciones de Inteligencia de altos funcionarios de la administración de Trump.

Trump y sus principales asesores han estado bajo una presión cada vez mayor de los legisladores de ambas partes para compartir más detalles sobre los informes de Inteligencia que, según dicen, mostró que Qasem Soleimani, el jefe de la élite de la Fuerza Quds de Irán, estaba planeando ataques inminentes contra el personal de Estados Unidos en el Medio Oriente. Por orden de Trump, Soleimani fue asesinado la semana pasada en un ataque con aviones no tripulados, lo que provocó que Irán disparara una descarga de misiles balísticos esta semana en bases en Irak que albergan a soldados estadounidenses.

En una entrevista con Laura Ingraham de Fox News, cuyos extractos fueron publicados el viernes por la tarde, Trump amplió los comentarios de un día antes, cuando inicialmente dijo a los periodistas que las fuerzas de Soleimani “buscaban hacer estallar nuestra embajada” en Bagdad. Más tarde dijo en un mitin en Toledo que “Soleimani estaba planeando activamente nuevos ataques, y estaba apuntando muy en serio a nuestras embajadas, y no solo a la embajada en Bagdad”.

“¿[Soleimani] tenía planeados ataques a gran escala para otras embajadas?”, Preguntó Ingraham. “Y si se planificaron, ¿por qué no podemos revelar eso al pueblo estadounidense? ¿No ayudaría eso a su caso?”. “Puedo revelar que creo que probablemente hubieran sido cuatro embajadas”, dijo Trump.

Pero un alto funcionario de la administración y un alto funcionario de defensa, hablando bajo condición de anonimato para discutir información clasificada, dijeron que solo estaban al tanto de una vagos informes de Inteligencia sobre un complot contra la embajada en Bagdad y que la información no sugería un complot completamente formado. Ninguno de los funcionarios dijo que hubiera habido amenazas contra múltiples embajadas.

El alto funcionario de defensa no contradijo directamente a Trump, pero dijo que le preocupaba que pudiera haber un intento de colocar una bomba en la embajada de Bagdad, una estructura fuertemente fortificada en un área segura de la capital iraquí.

El alto funcionario de la administración dijo que Trump se ha obsesionado con no permitir un ataque contra una instalación diplomática de EEUU, por temor a ser comparado desfavorablemente con su predecesor.

Trump está “totalmente obsesionado con no dejar que algo como Benghazi le ocurra”, dijo el funcionario, refiriéndose al ataque de 2012 contra una instalación estadounidense en Libia que ha alcanzado un estado totémico entre los aliados de Trump, que lo ven como evidencia del expresidente Barack Obama presunta debilidad ante el terrorismo.

La embajada en Bagdad no recibió una alerta acorde a la amenaza que Trump describió, dijo una persona familiarizada con la situación, que no estaba autorizada a comentar públicamente. Cuando el gobierno de EEUU tiene información específica sobre las amenazas a las embajadas, a menudo se envían advertencias o alertas al personal de la embajada para que estén atentos. El Departamento de Estado no respondió a las preguntas sobre si se transmitieron alertas a las cuatro embajadas que Trump afirmó que estaban en peligro.

Es probable que los comentarios de Trump alimenten los llamados a su administración para que entregue más documentos de Inteligencia clasificados a los legisladores, quienes han enfurecido que la administración haya retenido información básica sobre la justificación del presidente para la acción militar contra uno de los líderes más importantes de Irán. Los funcionarios de la administración han ofrecido explicaciones cambiantes de lo que provocó la decisión de atacar a Soleimani, a veces describiendo la amenaza que él planteó como “inminente”, al tiempo que sugirieron que la línea de tiempo podría haber sido días o semanas.

Algunos legisladores que recibieron una sesión informativa clasificada el miércoles dijeron que no escucharon nada sobre una amenaza a las embajadas de Estados Unidos por parte de Soleimani.

“Siento que habría recordado si hubieran presentado ese tipo de información en la sesión informativa”, dijo el senador demócrata Chris Murphy en una entrevista el viernes. “Me parece que la administración está entrando en pánico un poco sobre la solidez de su justificación y está decidiendo compartir información con Fox News que no están dispuestos a compartir con el Congreso”.

Murphy dijo que los informantes, que incluyeron al Secretario de Estado Mike Pompeo, el Secretario de Defensa Mark T. Esper, el Director de la CIA Gina Haspel y el Presidente del Estado Mayor Conjunto, Mark A. Milley, mencionaron la embajada de Bagdad solo en el contexto de las protestas que ocurrieron allí a fines de diciembre luego de un ataque estadounidense contra un grupo de milicianos que había matado a un ciudadano estadounidense en un ataque con cohete.

“Si hubieran presentado amenazas sobre cuatro embajadas, habría habido una disposición muy diferente de los senadores que salieron de esa sesión informativa”, dijo Murphy. Hablando del presidente, agregó: “No confío en lo que dijo”.

El senador Mike Lee (republicano de Utah) había criticado anteriormente a los funcionarios por lo que describió como una presentación deficiente que estaba más preocupada por los puntos de conversación que por la evidencia.

“Lo que encontré tan angustioso sobre la sesión informativa es que uno de los mensajes que recibimos de los conferenciantes fue: ‘No discutan, no discutan el tema de la conveniencia de una mayor intervención militar contra Irán’, y que si lo hacen, ‘Usted envalentonarán a Irán ”, dijo Lee a los periodistas el jueves.

“Amenaza inminente”

En la Casa Blanca el viernes, Pompeo fue cuestionado sobre la Inteligencia y afirmó la afirmación de Trump en la manifestación de que las embajadas estaban en peligro.

“Teníamos información específica sobre una amenaza inminente, y esas amenazas incluyeron ataques a las embajadas de EEUU durante todo el período”, declaró Pompeo a los periodistas en una sesión informativa sobre las nuevas sanciones que se imponen a Irán por su ataque con misiles.

Cuando se le preguntó nuevamente si la amenaza era contra una sola embajada, Pompeo respondió: “Contra las instalaciones estadounidenses, incluidas las embajadas estadounidenses, las bases militares, las instalaciones estadounidenses en toda la región”. Los portavoces de la CIA y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional se negaron a comentar.

A Pompeo también se le preguntó si había socavado los argumentos de la propia administración cuando dijo el jueves que, aunque el ataque iraní era inminente, no sabía dónde ni cuándo ocurriría.

“Esos son pensamientos completamente consistentes”, señaló Pompeo. “No sé exactamente en qué minuto. No sabemos exactamente qué día habría sido ejecutado, pero estaba muy claro: el propio Qasem Soleimani estaba tramando un ataque amplio a gran escala contra los intereses estadounidenses. Y esos ataques fueron inminentes “.

Pompeo defendió la presentación de la administración a los legisladores. “Les contamos sobre la amenaza inminente. Toda los informes de Inteligencia que hemos revelado, que han escuchado hoy, les aseguro que, en un entorno no clasificado, también la proporcionamos en el entorno clasificado”, afirmó.

Eso fue contrario a las declaraciones de varios senadores demócratas que asistieron a la sesión informativa del miércoles, quienes dijeron que no se les había dado esa información de los funcionarios de la administración.

El senador demócrata Christopher A. Coons hablando en CNN, dijo que la administración no ofreció ninguna evidencia contundente a los senadores de que Soleimani había estado apuntando a la Embajada de los Estados Unidos en Bagdad. El senador demócrata Tom Udall hizo comentarios similares durante una entrevista de MSNBC.

“No escuchamos sobre la explosión de la embajada ayer en esa sesión informativa, y me senté de principio a fin”, dijo el senador demócrata Edward J. Markey en MSNBC. “Y, entonces, si esa era la amenaza, si era inminente, si iba a suceder dentro de un par de días, tenían cada oportunidad durante 75 minutos para informarnos de eso. Y eso habría arrojado todo esto a una luz diferente porque teníamos tanto personal diplomático y militar que habría estado en peligro”.

Murphy dijo que a los funcionarios de la administración se les preguntó repetidamente sobre la naturaleza de los documentos de Inteligencia, pero se negaron a ofrecer más detalles. “Salí de esa sesión informativa con la creencia de que iban a matar a Soleimani por enviar un mensaje a los iraníes. Sugirieron que tenían autoridad para hacerlo sin una amenaza inminente ”, dijo Murphy. “Recibían preguntas muy específicas sobre una amenaza inminente, y no pudieron responderlas”.

Por Pelayo Escandón

