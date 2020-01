Indígenas encarcelan a alcalde por incumplir con obras

El edil se comprometió a gestionar el apoyo federal y estatal

MÉXICO – Daniel Sánchez Néstor, alcalde del municipio de Xochistlahuaca, en Guerrero, fue encarcelado por los habitantes, por no cumplir con las obras prometidas.

Los hechos se registraron en la comunidad de La Soledad, cuando un grupo de pobladores encerraron en la comandancia, por cuatro horas al funcionario.

La comunidad exige que el alcalde cumpla con la pavimentación de la carretera La Soledad-Xochistlahuaca, la cual tiene que recibir ayuda de los gobierno estatal y federal.

“Las demandas que me planteó la gente de La Soledad son justas pero les dije que yo no podía resolverlas porque en el ayuntamiento no tenemos tantos recursos económicos”, dijo el alcalde tras ser liberado.