7 maneras de ahorrar dinero en 2020

Muchos de esos cambios están en una nueva legislación federal llamada Secure Act (Ley de Seguridad), que se aplica principalmente a los planes de jubilación, pero también tiene disposiciones que ayudan a los nuevos padres y aquellos con préstamos estudiantiles.

Otra oportunidad para los ahorradores es un aumento en los límites de contribución al fondo de retiro 401(k), establecidos por el IRS.

Aquí hay una lista de los cambios más importantes y cómo puedes aprovecharlos al máximo.

Ahorra más en tu fondo de retiro 401(k)

Muchos estadounidenses pueden aprovechar los límites de contribución más altos en los planes 401(k). Puedes ahorrar hasta $19,500 en 2020, en comparación con los $19,000 del año pasado. Los consumidores de 50 años y mayores también pueden contribuir un máximo de $6,500 este año en el llamado ahorro para ponerse al día, en comparación con los $6,000 anteriores. En total, alguien de 50 años o más puede ahorrar hasta $26,000 este año.

Los límites de contribución para las cuentas individuales de jubilación (IRA, por sus siglas en inglés) permanecen sin cambios este año en $6,000; puedes aportar hasta $7,000 si tienes 50 años o más.

Qué hacer: Aumenta tu contribución al fondo 401(k) tanto como puedas. (Si no tienes un plan, aprovecha al máximo las opciones del IRA). La mayoría de los planificadores sugieren que ahorres entre el 12% y el 15% de tu salario, una cantidad que puede incluir una aportación paralela del empleador. Debido a que el dinero generalmente se retira antes de los impuestos, es posible que no lo pierdas tanto como crees. (Esta calculadora te mostrará el impacto de tu contribución antes de impuestos en tu salario neto).

Retrasa el uso de los fondos de jubilación

La ley Secure Act te permite esperar más tiempo antes de tener que empezar a retirar dinero de tus cuentas de jubilación calificadas, como tu 401(k) o IRA.

El nuevo límite de edad para las distribuciones mínimas requeridas (RMD) es ahora de 72 años, en comparación con 70 años y medio. El cambio se aplica a aquellos que cumplan 70 años y medio después del 1º de enero de 2020. Esta demora le da a tu dinero un poco más de tiempo para crecer en una cuenta protegida contra impuestos mientras se pospone tu factura de impuestos.

Qué hacer: Incluso si tienes más tiempo para esperar, es crucial que tu distribución se realice a tiempo. Si no cumples con tu RMD, terminarás debiendo una multa de 50% del monto. Esto se suma al impuesto ordinario que debes pagar por el dinero que retires. (Lee más sobre cómo calcular tu RMD).

Contribuye a una IRA tradicional después de los 70 años

La legislación también deroga la edad máxima para hacer las contribuciones tradicionales a la cuenta IRA, que era de 70 años y medio. Ahora podrás contribuir a una IRA tradicional después de esta edad, siempre y cuando tengas ingresos. (Las cuentas IRA Roth no tienen límites de edad para las contribuciones).

Qué hacer: Si puedes seguir trabajando después de la edad de jubilación tradicional de 65 años, hay buenas razones para hacerlo. Los estudios muestran que, además del impulso financiero que puede darte, trabajar más tiempo proporciona beneficios sociales y de salud.

Limitan los beneficios de las IRA heredadas

La ley Secure Act ha eliminado en su mayoría una estrategia de planificación patrimonial de largo plazo conocida como la IRA “extendida” (stretch IRA). Esta ley permitía a los beneficiarios extender las distribuciones de las IRA que heredaron en función de su esperanza de vida. De esta manera, los nietos u otros jóvenes beneficiarios podrían conservar gran parte del dinero de la IRA invertido durante décadas antes de tener que pagar impuestos sobre él.

Según las nuevas reglas, si heredas una IRA de un propietario original que fallezca después del 1º de enero de 2020, debes retirar todos los activos dentro de los 10 años posteriores a su muerte. (Los cambios en las reglas no se aplican a aquellos que ya han heredado una IRA).

Hay excepciones al requisito de distribución de 10 años. Es posible que aún puedas extender las distribuciones de las cuentas IRA a lo largo de tu vida si eres un cónyuge sobreviviente, un hijo menor, una persona discapacitada o con enfermedades crónicas, o un beneficiario que sea menos de 10 años menor que el propietario fallecido de la cuenta.

Qué hacer: Si tienes la intención de dejar una IRA como herencia, es mejor hablar con tu asesor fiscal o tu abogado de planificación patrimonial lo antes posible. Es probable que necesites actualizar tus planes.

Use el plan 529 para pagar préstamos estudiantiles

La ley Secure Act amplía la definición de una distribución libre de impuestos de un plan de ahorro universitario 529 para incluir el pago de préstamos estudiantiles calificados. Bajo esta disposición, puedes depositar dinero en una cuenta 529, luego hacer retiros para pagar hasta $10,000 en préstamos estudiantiles y aún así obtener una reducción de impuestos estatales.

Qué hacer: Es esencial verificar primero si tu plan estatal 529 permitirá esto como un retiro calificado y qué tan rápido se pueden retirar las contribuciones.

Los planes estatales siguen sus propias reglas, las cuales pueden no ajustarse completamente a los cambios en las regulaciones federales.

Algunos estados necesitarán aprobar una legislación que permita que el dinero del plan 529 se use para pagar la deuda de préstamos estudiantiles, dice Mark Kantrowitz, editor y vicepresidente de investigación en Savingforcollege.com, que ha analizado cómo estos retiros podrían tratarse bajo las reglas de los planes estatales individuales.

Si un estado no permite el pago de préstamos estudiantiles como un gasto calificado, esas distribuciones están sujetas a impuestos estatales sobre la porción de ganancias del monto retirado, además de la recuperación de las reducciones de impuestos estatales sobre ese dinero.

Los nuevos padres pueden tomar retiros del 401(k)

Se permite a los nuevos padres retirar hasta $5,000 de un plan 401(k), IRA u otro plan de jubilación calificado sin pagar un impuesto adicional del 10% por las distribuciones anticipadas. Debes hacer el retiro dentro de un año del nacimiento o adopción de un niño. Todavía tendrás que pagar impuestos ordinarios sobre los ingresos del retiro. Más adelante podrás devolver el dinero a tu cuenta.

Qué hacer: Es probable que pase algún tiempo antes de que la mayoría de los administradores del plan hayan configurado esta opción de retiro. Si tu plan ofrece este beneficio, piensa dos veces antes de hacer un retiro, a menos que te enfrentes a una grave crisis de efectivo. Estarás renunciando al crecimiento a largo plazo de esos activos.

Está atento a más cambios

Para aquellos que trabajan en pequeñas y medianas empresas que carecen de un 401(k), aproximadamente la mitad no lo ofrecen, la ley Secure Act proporciona un incentivo para crear un plan.

Bajo la disposición de empleadores múltiples, las pequeñas empresas no relacionadas pueden unirse para establecer un 401(k) y recibir exenciones de impuestos. Además, al agrupar activos, estos empleadores pueden tener más influencia para obtener tarifas reducidas de los proveedores del plan.

La ley Secure Act también ofrece una disposición diseñada para alentar a los empleadores a ofrecer anualidades en sus 401(k). Pocos planes lo hacen ahora, pero muchos expertos en jubilación favorecen las anualidades como una forma de dar a los trabajadores un flujo de ingresos garantizado que dure toda la vida.

Pero a los defensores de los consumidores les preocupa que los planes 401(k) más pequeños puedan terminar añadiendo anualidades de alto costo. Y muchos trabajadores son reacios a guardar su dinero en uno de estos productos.

Qué hacer: Si tu empleador no proporciona actualmente un 401(k), infórmale sobre la opción de crear un plan de empleadores múltiples. También debes estar atento a más cambios en las ofertas de ingresos de jubilación de tu plan.

