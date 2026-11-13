4 signos del zodiaco atraen suerte este viernes 13 de noviembre

El viernes 13 es una fecha tradicionalmente relacionada con las supersticiones, los malos presagios y la mala suerte.

Sin embargo, este 13 de noviembre de 2026 tendrá un significado diferente para cuatro signos del zodiaco, quienes podrían recibir noticias positivas.

Libra, Escorpio, Aries y Tauro serán protagonistas de este día desde la perspectiva astrológica.

La razón está asociada con un acontecimiento planetario importante: Mercurio y Venus terminan simultáneamente sus respectivos períodos retrógrados y retoman su movimiento directo.

De acuerdo con astrólogos, este cambio representa simbólicamente una oportunidad para dejar atrás confusiones, recuperar la confianza y avanzar en asuntos relacionados con las relaciones personales, las finanzas y los proyectos que parecían estancados.

Aunque el viernes 13 suele despertar temor en algunas culturas, para estos cuatro signos podría convertirse en una fecha de renovación y buena fortuna, según reporta Parade.com en una nota.

¿Por qué el viernes 13 de noviembre será un día de buena suerte?

En la astrología, los movimientos retrógrados de los planetas suelen asociarse con periodos de revisión, reflexión y asuntos pendientes.

Durante estas etapas, algunas situaciones pueden parecer más complicadas, especialmente cuando están relacionadas con los temas que representa cada planeta.

Mercurio está vinculado con la comunicación, los acuerdos, los pensamientos y las decisiones. Venus, por su parte, representa el amor, las relaciones, el dinero y la autoestima.

El 13 de noviembre ambos planetas retomarán su movimiento directo. Este acontecimiento podría marcar el comienzo de una etapa más favorable para quienes han experimentado dificultades durante las últimas semanas.

1. Libra

Libra será uno de los signos más beneficiados por el movimiento directo de Venus, su planeta regente.

Desde principios de octubre, la retrogradación habría impulsado una revisión profunda de sus relaciones, su situación económica y la manera en que reconoce su propio valor.

Durante este periodo, algunas personas de Libra pudieron experimentar distanciamientos sentimentales, desacuerdos financieros o dudas sobre decisiones importantes.

Sin embargo, el panorama comienza a cambiar este viernes 13. La confusión dará paso a una mayor claridad y situaciones que parecían no tener solución podrían encontrar una salida.

La buena suerte podría manifestarse mediante una reconciliación, una conversación importante o una oportunidad económica que llevaba tiempo esperando.

En el amor, Libra tendrá la posibilidad de recuperar el equilibrio y comprender qué necesita realmente de una relación.

En las finanzas, será un buen momento para retomar planes que habían quedado detenidos.

2. Escorpio

Escorpio podría ser uno de los grandes protagonistas de este viernes 13, especialmente porque Mercurio retoma su movimiento directo en este signo zodiacal.

Las últimas semanas pudieron resultar emocionalmente agotadoras. Entre conversaciones pendientes, dudas personales y situaciones que no terminaban de resolverse, Escorpio habría sentido que avanzar requería demasiado esfuerzo.

Además, Venus pasó parte importante de su retrogradación transitando por este signo, intensificando los cuestionamientos relacionados con el amor y los vínculos personales.

A partir del 13 de noviembre, la energía comienza a transformarse. Algunos secretos podrían salir a la luz y las respuestas que Escorpio esperaba finalmente llegarán.

En el terreno profesional, un proyecto detenido podría comenzar a avanzar. En el amor, una conversación permitirá aclarar sentimientos y recuperar la confianza.

La fortuna llegará principalmente en forma de alivio emocional, claridad y nuevas oportunidades.

3. Aries

Para Aries, el viernes 13 será una jornada favorable para mejorar sus relaciones y recuperar conexiones que parecían haberse enfriado.

Con Venus retomando su movimiento directo, las relaciones cercanas podrían experimentar cambios positivos.

Una pareja, amistad o contacto profesional que se había distanciado podría regresar con explicaciones y respuestas más claras.

Si Aries llevaba tiempo esperando una respuesta importante, este periodo podría favorecer una resolución.

Mercurio también contribuirá a mejorar su comunicación, ayudándole a expresar sus ideas con mayor seguridad y defender sus intereses sin tantas dudas.

En el trabajo, una colaboración o conversación inesperada podría abrir una puerta que anteriormente parecía cerrada.

En el amor, será una oportunidad para resolver malentendidos y fortalecer la confianza.

4. Tauro

Tauro también tendrá motivos para recibir el viernes 13 con optimismo.

Venus es su planeta regente, por lo que su movimiento directo representa simbólicamente un cambio importante en asuntos relacionados con el dinero, el bienestar y las relaciones.

Durante las últimas semanas, algunas personas de este signo pudieron experimentar retrasos en pagos, dificultades para concretar compras o incertidumbre sobre determinados proyectos financieros.

Con el final de la retrogradación de Venus, estas situaciones podrían comenzar a resolverse.

Tauro podría recibir noticias sobre un ingreso pendiente, concretar una operación económica o encontrar una solución a un problema relacionado con sus recursos.

Mercurio también favorecerá la organización de asuntos cotidianos, documentos y trámites que necesitaban mayor atención.

La recomendación para este signo será aprovechar la estabilidad que comienza a construirse y tomar decisiones financieras con prudencia.