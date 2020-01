Por qué Luis Miguel está obligado a sacar disco en 2021

Se enfrentaría a serias consecuencias legales

No cabe duda que Luis Miguel está iniciando el año 2020 bajo mucha presión, y es que aparte de que su fans quieren escucharlo a todo pulmón en sus conciertos, la disquera también lo quiere escuchar pero con un nuevo material discográfico, pues la poderosa Warner le está exigiendo que este 2020 les muestre su nuevo disco o de lo contrario habrá serias represalias legales.

Al parecer, el cantante está poniendo todo su empeño para rescatar su carrera, pues se ha vuelto más terrenal con sus fans y ha tratado de no cancelar presentaciones, eso sí, no deja de ponerse histérico cuando alguien de su equipo le falla, como lo que ocurrió hace tiempo con su ingeniero de sonido, a quien le aventó el micrófono en pleno concierto porque El Sol no escuchaba nada a través del “chicharo”.

Por fortuna, Luis Miguel está comprometido con la disquera y también con su público, pues trascendió que está pensando sacar este 2020 un disco en vivo de uno de los conciertos que ofreció el año pasado en Las Vegas, Nevada. Aunque no se sabe a ciencia cierta si este álbum sería el material que Luis Miguel presentará a la aplastante Warner, porque la disquera está exigiendo un álbum inédito.

Recordemos que el cantante no ha sacado nada nuevo desde hace tres años, cuando presentó fríamente el disco ¡México por siempre! en 2017, el cual no tuvo el éxito esperado, pues según los críticos no se le dio la difusión esperada, además de que el disco les pareció más de lo mismo.