Maite Perroni deja ver su ropa interior nude mientras descansa en el piso

Se abrió el jacket, mostró su sostén y calentó a sus seguidores

La ex RBD, Maite Perroni, casi nunca se deja ver ropa interior, muy por le contrario a lo que todos piensan es una mujer muy femenina pero no tan exhibicionista. Sin embargo, en esta oportunidad se dejó ver tumbada en el suelo y con un jacket de jean abierto, que dejaba ver su ropa interior color nude. Por supuesto, todos sus seguidores enloquecieron y no pararon de lanzarse flores.

Recientemente, Maite junto a sus otros compañeros de RBD estuvieron en boca de todos al compartir una fotografía en lo que fue el reencuentro de una de las bandas de pop más famosas de México. Esto despejó los comentarios de un posible distanciamiento definitivo de sus integrantes.

En cuanto a sus proyectos, Maite Perroni se ha dedicado últimamente al cine y ahí ha estado desarrollándose de manera exitosa y haciéndose un nombre como actriz en este género. El alguna oportunidad dijo que Hollywood no le quitaba el sueño, pero definitivamente todo apunta a que pudiese incursionar en ese mercado y salir airosa como todo lo ha hecho en el ámbito profesional.