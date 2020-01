Jennifer López no es la única que ama las bodas: Pamela Anderson se ha casado por quinta vez

A la antigua estrella de Baywatch le gusta la vida de casada...

La actriz Pamela Anderson ha contraído matrimonio por quinta vez con un antiguo novio de su juventud, el productor Jon Peters, con quien mantuvo una relación sentimental hace más de treinta años. La ceremonia tuvo lugar este lunes en Malibú en la más estricta intimidad y entre los invitados se encontraban los dos hijos de la antigua protagonista de ‘Los vigilantes de la playa’, Brandon y Dylan, y la exmujer del novio, Christine Forsyth-Peters, acompañada de las dos hijas que tienen en común.

El nuevo marido de la intérprete y activista por los derechos de los animales ha confirmado la noticia de su boda en una entrevista a The Hollywood Reporter, en la que ha insistido en que su flamante esposa aún no ha mostrado todo su potencial como artista.

“Con Pamela, lo que ves no es lo único que hay, si no no la querría tanto como la quiero“, ha afirmado Jon. “Chicas guapas hay un montón. Yo podría haber elegido si hubiera querido, pero la única que me ha interesado ha sido Pamela, durante los últimos 35 años. Saca a relucir mi lado salvaje, en el buen sentido. Me inspira. Yo la protejo y la trato como se merece“.

El productor de cine, que ha trabajado en películas como ‘Flashdance’, ‘The Witches of Eastwick’, ‘Batman’ y ‘Batman Returns’, conoció a una jovencísima Pamela en una fiesta en la década de los 80, antes de que la revista Playboy la convirtiera en un sex-symbol. Aunque llegaron incluso a vivir juntos, finalmente acabaron por separarse.

La actriz -que puso punto final el año pasado a una relación de dos años con el futbolista Adil Rami- también se ha pronunciado acerca de su inesperado enlace con un comunicado en forma de poema en el que afirma que Jon, a quien describe como el “típico chico malo de Hollywood”, siempre ha estado ahí para ella, sin fallarla nunca.

“Nos queremos sin condiciones / Soy una mujer afortunada / Él es la prueba de que Dios siempre tiene un plan”.