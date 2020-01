Subastan 21 autos de colección de Paul Walker, entre ellos un BMW M3 Lightweight

La subasta de la colección de autos del fallecido actor Paul Walker sumó la cantidad de 2.3 millones de dólares

Barrett Jackson, una compañía de subastas en Estados Unidos, organizó la subasta de 21 autos pertenecientes al famoso y fallecido actor Paul Walker, quien participara en las películas de autos ‘The fast and the furious‘.

Dicha colección recaudó alrededor de 2.3 millones de dólares, todo gracias a los diferentes autos de gran valor en el mundo de los coleccionistas, como la colección de BMW M3 Lightweights del actor.

Fueron cinco autos BMW M3 de la generación E36 los que se vendieron en 1.2 millones de dólares, mientras que el millón adicional se derivó de autos como el Nissan 370z 2009 color plata utilizado en la película ‘Fast Five’, o el R32 Skyline 1989. Además de un par de E30 BMW M3 Coupés de 1988 y 1991 y una GMC Sierra 2004 la cual también recaudó algunos miles de dólares.

Los autos americanos y europeos no podían faltar y entre ellos se vendieron algunos como el Mustang Boss 302s 2013, un Ford Bronco 1995 y un Audi S4 2000.

De acuerdo con el portal Publimetro, esta es la lista completa de los autos de Paul Walker y el precio en dólares en el que se subastaron:

1963 Chevrolet Nova – $18,700

1964 Chevrolet Chevelle – $19,800

1967 Chevrolet II Nova – $60,500

1988 BMW M3 E30 – $165,000

1989 Nissan R32 Skyline – $100,100

1991 BMW M3 E30 – $220,000

1995 BMW M3 E36 Lightweight – $385,000

1995 BMW M3 E36 Lightweight – $220,000

1995 BMW M3 E36 Lightweight – $242,000

1995 BMW M3 E36 Lightweight – $258,500

1995 BMW M3 E36 Lightweight – Factory LTW – $220,000

1995 Ford Bronco – $73,700

2000 Audi S4 – $29,700

2003 Ford F250 – $19,800

2004 GMC Sierra 1500 – $33,000

2005 Harley-Davidson RS – $34,100

2006 Toyota Tundra – (tbc)

2008 Suzuki, moto – $3,850

2009 Nissan 370Z – $105,600

2011 BMW, moto – $11,000

2013 Ford Mustang Boss 302S – $95,700.

Cabe recordar que Paul Walker falleció el 30 de noviembre de 2013 en un accidente a bordo de una Porsche Carrera GT en California.

