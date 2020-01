¿Un buen negocio? Este ex delantero del América pagaba a sus compañeros… ¡por pases de gol!

Narciso Mina daba dinero y regalos a sus compañeros por pases de gol

En el 2013, el delantero ecuatoriano Narciso Mina llegó al América, proveniente del Barcelona de Guayaquil, equipo en el que fue bicampeón de goleo. En su paso por el equipo de Coapa, Mina tuvo muchos altibajos, pero nunca se pudo consolidar como el gran goleador que prometía ser y quizá es por una curiosa razón.

El ex delantero del América fue como invitado al canal ecuatoriano de youtube Leyendas y confesó que les daba dinero y regalos a sus compañeros del Barcelona de Guayaquil por asistencias de gol.

“Yo le daba a todos, a (Hólger) Matamoros, le daba a Roosevelt Oyola, por los centros, por pases de gol, les daba 200 dólares en partido normal y 500 en los clásicos. Siempre les di plata, o un perfume o un reloj, cualquier cosa, a todos los que me daban pase de gol” confesó Mina.

Mina declaró que algunos compañeros de su equipo lo veían mal, pero gracias a esta práctica pudo llegar al América: “En ese tiempo estaba el ‘Payaso’ y estaba Díaz y me decían: ‘oye pero no me malenseñes’, pero yo les decía: ‘es que ustedes no saben lo que estoy haciendo’ y en ese año salí campeón goleador (en Ecuador) y me fui al América. Invertí algo, pero gané algo más, fue una inversión, no sé, pero en un partido llegué a hacer cuatro goles y al terminar el partido les daba el dinero o el perfume”.