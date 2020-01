Kim Kardashian paraliza el tráfico con su tremenda anatomía en pantalones de cuerina y en café 

Mientras unos ven el trasero y las caderas de Kim, otros se pierden en el gran escote de Khloé Kardashian

No cabe nada más. Los pantalones de Kim Kardashian le quedan tan pegados a su anatomía que literalmente pareciera que nada más podría entrar en esa pieza. Parece que la moda baggy para mujer no es una opción para Kim cuando sale a la calle. Sus caderas y trasero se roban la atención de todos, y las calles se vuelven su pasarela particular.

No cabe duda de que mientras unos ven el trasero y las caderas de Kim, otros se pierden en el gran escote de Khloé Kardashian.

Parece que Khloé y Kim salieron a la calle mientras filmaban un episodio más para su exitoso reality show, “Keeping Up With The Kardashians”.

Las Kardashian estuvieron específicamente en Sherman Oaks mientras realizaban algunas compras personales. Cabe señalar que esta no es la primera vez que la ex de Tristan Thompson aparece con un conjunto entero denim.

Khloé Kardashian/The Grosby Group.