¡Listo para volver al campo! Bruno Valdez se recupera de su lesión y podrá jugar contra Xolos

– Roger NO viajaría para el juego vs Xolos. Otra vez no sería convocado.

– Bruno Valdés si viajaría

– Sobre el refuerzo: por el momento no hay novedades Acevedo no está cerca, Pirs Da Motta tampoco y Biglia tampoco. Habrá que esperar.@TUDNMEX @TUDNUSA @TUDNLive

— Juan Carlos Díaz M. (@jcdiazmurrieta) January 22, 2020