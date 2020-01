El ‘Cholo’ y Joao Félix, señalados: ¿Qué pasa en el Atlético de Madrid? un fracaso inesperado

El gasto millonario de los colchoneros en verano no se ha visto reflejado en la cancha

El Atlético de Madrid ha sido una de las grandes decepciones de la temporada, no obstante el inmenso gasto que hicieron durante el verano y las estrellas que ficharon, las cosas no están saliendo bien por ningún lado y el respetable ya encontró a los responsables: Joao Félix y el ‘Cholo’ Simeone.

#Atleti 🔴⚪ | La afición colchonera duda ya de Simeone 🎯 Joao Felix es la diana de todas las críticas pero el centro del campo sigue sin funcionar https://t.co/JaGJigzHkV — Diario SPORT (@sport) January 24, 2020

Una pena para el joven portugués de 20 años y que apenas se está incorporando a la alta competencia y la presión está cayendo sobre él, pues llegó con aires del ‘nuevo Cristiano Ronaldo’. Nada que ver.

Simeone por otro lado, que se pasó años argumentando que ‘no podía competir’ con los presupuestos del Real Madrid y el Barcelona, este año gastó más que ellos y también enfrentó su derrota más humillante com entrenador rojiblanco: ante un equipo de tercera que tiene un presupuesto ¡cien veces menor que el Atlético de Madrid!

Presupuesto Cultural Leonesa: 2'75M€: -Casi nueve veces menos que el sueldo de Simeone (24M€)

-Casi 46 veces menos de lo que costó Joao Félix al Atlético de Madrid (126M€)

-127 veces menos que el presupuesto del Atleti (350M€)

No lo pueden entender. #CulturalLeonesaAtleti pic.twitter.com/tTs8FF3upF — Antonio Morato (@AntonioMorato_2) January 23, 2020

No hay manera de no culparlos, ambos han sido responsables -en parte- del paso irregular de los colchoneros, uno , por no estar ala altura de lo esperado y otro, por no gestionar adecuadamente los recursos.