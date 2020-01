El Salvador: Exgeneral niega tener responsabilidad en la masacre de El Mozote

SAN FRANCISCO GOTERA, El Salvador – El octogenario excomandante de la Fuerza Aérea Salvadoreña Juan Rafael Bustillo negó este viernes su responsabilidad en la masacre de El Mozote, al comparecer ante un juez como imputado en una causa por una operación del ejército en la que murieron 986 personas en 1981, durante la guerra civil en El Salvador.

Yo no he venido aquí a decir que soy inocente, tomen en cuenta esa palabra, pero quiero decirles con toda propiedad que no soy culpable de ningún hecho que ocurrió en aquel entonces en El Mozote”, dijo Bustillo, de 84 años.