¡Real Madrid de luto! El equipo guardó un minuto de silencio antes de su entrenamiento en honor a Kobe Bryant

Sergio Ramos saltó al entrenamiento con un jersey del jugador del baloncesto

No importa si no es del mismo deporte, a las leyendas del tamaño de Kobe Bryant se les respeta y se les homenajea en la medida de lo posible, y eso fue lo que hizo el Real Madrid este lunes, antes de su primer entrenamiento de la semana, luego de que se diera a conocer la noticia del trágico fallecimiento de la ex estrella de la NBA.

Los jugadores estaban listos para iniciar su preparación de cara al duelo de Copa del Rey que tendrán a media semana contra el Zaragoza, pero antes de eso se reunieron en el campo de juego, se formaron en círculo y le dedicaron un minuto de silencio y una ola aplausos al legendario basquetbolista.

Nuestro minuto de silencio por el fallecimiento de Kobe Bryant antes del entrenamiento. #RealMadrid pic.twitter.com/WJsGSSiuxA — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) January 27, 2020

Caso aparte es el de Sergio Ramos, el capitán del equipo blanco, quien saltó al terreno de entrenamiento con un jersey de Bryant con el número 10 que usó en la selección de Estados Unidos.

Minuto de silencio por el fallecimiento de Kobe Bryant antes de nuestro entrenamiento. #RealMadrid pic.twitter.com/w7Cfpdxm4x — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) January 27, 2020

Esto quedó plasmado en un video que el Real Madrid compartió en sus redes sociales.

Desde el domingo, día que se difundió la noticia, el equipo ya había enviado sus condolencias a los familiares mediante un comunicado publicado en su sitio web oficial: “El Real Madrid C. F. lamenta profundamente el fallecimiento de Kobe Bryant, leyenda del baloncesto y del deporte mundial. El club quiere transmitir sus condolencias a sus familiares y amigos por esta pérdida que ha conmocionado al mundo del deporte”, se leía en él.