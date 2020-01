Diego Boneta revela que ya grabó los temas para la segunda temporada de ‘Luis Miguel, la serie’

El actor compartió cómo ha sido su experiencia durante esta nueva etapa dentro de la producción de Netflix: “Ha sido increíble, pero es difícil”

A pocos días de confirmarse la segunda temporada de ‘Luis Miguel, la serie’, su protagonista, Diego Boneta, utilizó sus redes sociales para dar a conocer algunos detalles de la esperada producción basada en la vida de Luis Miguel.

Por medio de su perfil de Instagram, el actor sorprendió a sus cerca de 4 millones de seguidores con la noticia de que ya se encuentra en los estudios de grabación preparando los temas que hiciera famoso “El sol”.

De acuerdo al video publicado en las historias de la famosa red social, Boneta reveló cómo ha sido su experiencia durante esta nueva etapa dentro de la producción de Netflix:

“Han sido unos días de locura he estado grabando en el estudio todas las canciones de la segunda temporada de ‘Luis Miguel, la serie’ y ha sido increíble, pero es difícil porque no me dejan mostrar absolutamente nada, me encantaría poderles mostrar pedacitos para que vean lo que estamos haciendo”, expresó.

Además, el actor se mostró emocionado y detalló que participar en la secuela de la exitosa serie ha significado un verdadero reto, ya que, Kiko Cibrian, quien es el productor musical, empleó una extraordinaria técnica para volver a grabar cada canción y señaló que a pesar de que se oyen idénticas no son los mismos traks que Luis Miguel usó, por lo que tuvieron que grabar nuevamente cada instrumento empleado en la musicalización.

Mientras tanto, el actor recurre a algunos remedios para conservar la voz y hacer su trabajo lo más real posible.