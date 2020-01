¡Lo ponen de cabeza! San Oribe Peralta es la esperanza de las Chivas ante la crisis en la delantera

View this post on Instagram

¿EN QUÉ MOMENTO DECIDISTE QUE HARÍAS REALIDAD TUS SUEÑOS? He amado el fútbol desde que tengo memoria, lo único que siempre pensé y le pedía a Dios era poder jugarlo cada día de mi vida, no importaba el lugar. El Oribe de 14 años solo tenía una cosa en mente: hacer todo lo que estaba a su alcance para poder cumplir su sueño. Por supuesto, no entrenaba en un gimnasio totalmente equipado o en una cancha de pasto sin embargo, la cancha de tierra y las calles en mi pueblo bastaron para ir nutriendo mis anhelos. La vida me ha comprobado que es verdad lo que dicen: “El que hace lo que ama esta benditamente condenado al éxito.” Por eso ten el coraje de perseguir tu corazón e intuición, en ellos está la guía para convertirte en quien realmente quieres ser. #HAYPOWER #noaflojen💪